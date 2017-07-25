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14:57 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Движение по Волоколамскому шоссе восстановлено

В столичном управлении ГИБДД сообщили, что движение по Волоколамскому шоссе на северо-западе Москвы восстановлено после крупного ДТП.

«Осуществляется движение общественного и другого транспорта в обе стороны», — цитирует «РИА Новости» сотрудника Госавтоинспекции.

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Он добавил, что одна из полос шоссе по направлению в центр пока остается недоступной.

Один из участников аварии скрылся с места происшествия, полиция разыскивает его. Причины ДТП выясняются, полиция устанавливает виновника аварии.

ДТП произошло сегодня утром — в районе дома 26 по Волоколамскому шоссе столкнулись четыре машины, одна из них загорелась. Из-за аварии движение было перекрыто.

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