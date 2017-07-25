Движение по Волоколамскому шоссе восстановлено
В столичном управлении ГИБДД сообщили, что движение по Волоколамскому шоссе на
В столичном управлении ГИБДД сообщили, что движение по Волоколамскому шоссе на
«Осуществляется движение общественного и другого транспорта в обе стороны», — цитирует «РИА Новости» сотрудника Госавтоинспекции.
Один из участников аварии скрылся с места происшествия, полиция разыскивает его. Причины ДТП выясняются, полиция устанавливает виновника аварии.
ДТП произошло сегодня утром — в районе дома 26 по Волоколамскому шоссе столкнулись четыре машины, одна из них загорелась.