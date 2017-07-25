В Нижнем Тагиле в карьере нашли человеческие кости и череп
В Нижнем Тагиле на территории Гальянского карьера под смотровой площадкой обнаружены человеческие кости и череп.
В Нижнем Тагиле на территории Гальянского карьера под смотровой площадкой обнаружены человеческие кости и череп.
Страшную находку сделали сотрудники одной из организаций, когда при помощи экскаватора проводили работы по перевозке рудной продукции, сообщает TagilCity.ru.
Останки человека были присыпаны землей и скальным камнем. Очевидцы предполагают, что расчлененный труп
Сейчас криминалисты выясняют, насколько останки старые и кому они могут принадлежать.