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15:35 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Автомобиль насмерть сбил мужчину в Дальнеконстантиновском районе

ДТП произошло ночью на трассе Кстово — Дальнее Константиново.

Автомобиль насмерть сбил мужчину на трассе в Дальнеконстантиновском районе, сообщает ГИБДД по Нижегородской области.

Авария произошла 24 июля в 22:50 на 36 км дороги Кстово — Дальнее Константиново. Водитель автомобиля «ВАЗ 211440» сбил пешехода, переходящего проезжую часть в неустановленном месте неподалеку от пешеходного перехода перед близко идущим транспортом.

В результате ДТП 52-летний мужчина погиб.

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