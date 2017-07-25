Автомобиль насмерть сбил мужчину в Дальнеконстантиновском районе
ДТП произошло ночью на трассе Кстово — Дальнее Константиново.
ДТП произошло ночью на трассе Кстово — Дальнее Константиново.
Автомобиль насмерть сбил мужчину на трассе в Дальнеконстантиновском районе, сообщает ГИБДД по Нижегородской области.
Авария произошла 24 июля в 22:50 на 36 км дороги Кстово — Дальнее Константиново. Водитель автомобиля «ВАЗ 211440» сбил пешехода, переходящего проезжую часть в неустановленном месте неподалеку от пешеходного перехода перед близко идущим транспортом.
В результате ДТП 52-летний мужчина погиб.