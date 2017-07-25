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14:56 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Тагильскому хирургу грозит срок за смерть хоккеиста

В больничной палате.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хирурга городской больницы № 1 Нижнего Тагила. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Вечером 6 января 2016 года в приемное отделение больницы поступил игрок местной хоккейной команды «Спутник». Хоккеист жаловался на боль в левом межреберье и в области левой реберной дуги. Врач диагностировал у спортсмена тупую травму живота и назначил проведение экстренной операции (лапаротомии) в связи с скоплением крови в брюшной полости.

В ведомстве отмечают, что операция велась без ассистента, хотя такая возможность была, и закончилась тем, что хирург плохо перевязал сосуды.

Состояние больного стремительно ухудшалось. 7 января возникла послеоперационная несостоятельность швов, что привело к острому массивному артериальному кровотечению из сосудов. Пациент начал жаловаться на боли в области живота и жажду.

После дополнительного осмотра врач зафиксировал внутрибрюшное кровотечение, геморрагический шок и назначил проведение повторной лапаротомии и реанимационных мероприятий. В ходе операции произошла у спортсмена остановилось сердце.

Медику грозит лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности.

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