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15:12 (мск), источник: Вести - Воронеж

На трассе в Воронежской области в ДТП с лосём пострадала пассажирка иномарки

Животное выбежало на дорогу в Новохопёрском районе.

Автомобиль Daewoo Nexia врезался в лося на 131 км автодороги М4 «Дон» в Новохопёрском районе в 23:20 понедельника, 24 июля. В ДТП пострадала пассажирка иномарки — 60-летняя пенсионерка, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в группе пропаганды областной ГИБДД. Какие травмы получила женщина — неизвестно.

По данным автоинспекторов, за рулём автомобиля находился 65-летний мужчина. Пенсионер не заметил выскочившего животного и не успел затормозить. Пострадал ли лось, также неизвестно.

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