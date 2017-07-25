На трассе в Воронежской области в ДТП с лосём пострадала пассажирка иномарки
Животное выбежало на дорогу в Новохопёрском районе.
Животное выбежало на дорогу в Новохопёрском районе.
Автомобиль Daewoo Nexia врезался в лося на 131 км автодороги М4 «Дон» в Новохопёрском районе в 23:20 понедельника, 24 июля. В ДТП пострадала пассажирка иномарки — 60-летняя пенсионерка, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в группе пропаганды областной ГИБДД. Какие травмы получила женщина — неизвестно.
По данным автоинспекторов, за рулём автомобиля находился 65-летний мужчина. Пенсионер не заметил выскочившего животного и не успел затормозить. Пострадал ли лось, также неизвестно.