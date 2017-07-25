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15:38 (мск), источник: НТА-Приволжье

Случаи нападения агрессивных лис на людей зафиксированы в Сарове Нижегородской области

Люди сумели отбиться от животного, не позволив себя укусить.

Случаи нападения агрессивных лис на людей зафиксированы в Сарове Нижегородской области. Как сообщается на официальном сайте администрации Сарова, 25 июля состоялось внеплановое заседание санитарной противоэпидемической комиссии, которое было организовано в связи с нападением 24 и 25 июля агрессивной (один из симптомов бешенства) лисы на постовых, охраняющих территорию аэродрома.

В обоих случаях люди сумели отбиться от животного, не позволив себя укусить. Фигурировал ли в этих эпизодах один и тот же зверь, неизвестно.

В настоящее время готовится серия рейдов по территории городских лесов для поиска этих лис и регулирования их численности в целом. Параллельно на территории города в усиленном режиме работает служба по отлову безнадзорных животных, куда можно обратиться по телефону 6−12−10.

Также при обнаружении агрессивной лисы или любого другого дикого животного, граждане могут обратиться по телефону 02.

Кроме того, отмечается, что Саров в достаточной мере обеспечен бесплатными вакцинами от бешенства для домашних животных, включая скот. Записаться на прививку можно по телефону 5−59−24. Людям, подозревающим, что они имели контакт с животными, зараженными бешенством, рекомендуется в кратчайшие сроки обратиться в клиническую больницу № 50.

Ранее сообщалось, что карантин по бешенству введён в Сарове Нижегородской области в связи с тем, что на местном кладбище и близлежащей улице обнаружены заражённые бешенством мёртвые лисы.

Напомним, что до 5 сентября карантин по бешенству также установлен на территории Лысковского района. А до 11 сентября карантин по бешенству введен в пяти деревнях Краснооктябрьского района Нижегородской области.

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