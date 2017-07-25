В 14-этажном доме Омска чуть не рухнул лифт
Из служебного помещения были похищены аварийные аккумуляторы, обеспечивающие работу лифта при отключении основного электроснабжения.
Из служебного помещения были похищены аварийные аккумуляторы, обеспечивающие работу лифта при отключении основного электроснабжения.
В 14-этажном доме Омска чуть не рухнул лифт, сообщает
В полицию обратились представители организации, обслуживающей аварийные аккумуляторы, заявив, что они были похищены из служебного помещения 14-этажного жилого дома по улице Красный Путь. На неработающий датчик в кабине электроподъемника обратила внимание также старшая по дому.
Сотрудники уголовного розыска выяснили, что свободного доступа в помещение, где находилось похищенное имущество, нет. В компании оперативники выяснили имя работника, который устранял поломки, и задержали его по подозрению в краже.
Дома у мужчины было найдено похищенное оборудование. Житель Кировского округа сообщил, что вместо починки оборудования демонтировал его, чтобы использовать в домашних условиях. Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до двух лет.