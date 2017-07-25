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15:24 (мск), источник: АиФ Омск

В 14-этажном доме Омска чуть не рухнул лифт

Из служебного помещения были похищены аварийные аккумуляторы, обеспечивающие работу лифта при отключении основного электроснабжения.

В 14-этажном доме Омска чуть не рухнул лифт, сообщает пресс-служба УМВД России по Омску.

В полицию обратились представители организации, обслуживающей аварийные аккумуляторы, заявив, что они были похищены из служебного помещения 14-этажного жилого дома по улице Красный Путь. На неработающий датчик в кабине электроподъемника обратила внимание также старшая по дому.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что свободного доступа в помещение, где находилось похищенное имущество, нет. В компании оперативники выяснили имя работника, который устранял поломки, и задержали его по подозрению в краже.

Дома у мужчины было найдено похищенное оборудование. Житель Кировского округа сообщил, что вместо починки оборудования демонтировал его, чтобы использовать в домашних условиях. Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до двух лет.

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