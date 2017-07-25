В 14-этажном доме Омска чуть не рухнул лифт, сообщает пресс-служба УМВД России по Омску.

В полицию обратились представители организации, обслуживающей аварийные аккумуляторы, заявив, что они были похищены из служебного помещения 14-этажного жилого дома по улице Красный Путь. На неработающий датчик в кабине электроподъемника обратила внимание также старшая по дому.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что свободного доступа в помещение, где находилось похищенное имущество, нет. В компании оперативники выяснили имя работника, который устранял поломки, и задержали его по подозрению в краже.