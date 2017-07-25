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15:34 (мск), источник: СуперОмск

Омич без прав спровоцировал гибель своей семьи в ДТП

По факту ДТП в Большереченском районе, в результате которого погибло трое пассажиров, возбудили уголовное дело после того, как выяснились подробности трагической аварии.

Напомним, авария произошла в воскресенье, 23 июля, около 21:20 на трассе Омск — Тара. Автомобиль Lada Priora при обгоне «КамАЗа» с прицепом опрокинулся в кювет. Как сообщалось ранее, 28-летний водитель легковушки не справился с управлением. Сейчас же стало известно, что у мужчины при этом не было прав.

Как ранее сообщал «СуперОмск», всех находившихся в салоне людей выбросило наружу. В результате на месте скончались 32-летняя супруга водителя и 4-летний мальчик. Впоследствии в больнице скончалась и 5-летняя девочка. Мужчина получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован, сообщила пресс-служба омской полиции.

Ему грозит до 7 лет лишения свободы за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть троих человек.

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