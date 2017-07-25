Омич без прав спровоцировал гибель своей семьи в ДТП

Напомним, авария произошла в воскресенье, 23 июля, около 21:20 на трассе Омск — Тара. Автомобиль Lada Priora при обгоне «КамАЗа» с прицепом опрокинулся в кювет. Как сообщалось ранее, 28-летний водитель легковушки не справился с управлением. Сейчас же стало известно, что у мужчины при этом не было прав.