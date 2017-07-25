Уфимец украл рыбу на 43 тысячи рублей ради своего кота
Продавщица, придя на работу, обнаружила пустые витрины.
Продавщица, придя на работу, обнаружила пустые витрины.
На днях в Советском районе Уфы произошло ЧП: 31-летний местный житель разбил витрину в рыбном отделе продуктового магазина. Продавщица, придя на работу утром, обнаружила осколки стекла и пустой киоск. Ущерб, нанесенный магазину, составил порядка 43 тысяч рублей. Злоумышленника нашли быстро и он уже во всем сознался.
-Полицейским он пояснил, что украл рыбу для личного употребления и на корм для кота, — рассказали в