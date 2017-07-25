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15:19 (мск), источник: Комсомольская правда

Уфимец украл рыбу на 43 тысячи рублей ради своего кота

Продавщица, придя на работу, обнаружила пустые витрины.

На днях в Советском районе Уфы произошло ЧП: 31-летний местный житель разбил витрину в рыбном отделе продуктового магазина. Продавщица, придя на работу утром, обнаружила осколки стекла и пустой киоск. Ущерб, нанесенный магазину, составил порядка 43 тысяч рублей. Злоумышленника нашли быстро и он уже во всем сознался.

-Полицейским он пояснил, что украл рыбу для личного употребления и на корм для кота, — рассказали в пресс-службе МВД республики. — Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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