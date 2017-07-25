Россиянка пыталась вывезти из Калининграда янтарь на 2,5 миллиона рублей
Калининградские таможенники на границе с Польшей задержали россиянку, перевозившую более 22 килограммов янтаря.
Калининградские таможенники на границе с Польшей задержали россиянку, перевозившую более 22 килограммов янтаря.
В легковом автомобиле на пункте пропуска «Гусев — Голдап» была обнаружено крупная партия солнечного камня — различных фракций. Контрабанда была сокрыты в тайнике, оборудованном под приборной панелью иномарки.
Транспортное средство задержано, а обнаруженный янтарь изъят и направлен на экспертизу. Ориентировочная стоимость партии составляет около 2,5 миллионов рублей. По факту нарушения проводится проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.