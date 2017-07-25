Воронежца, устроившего массовое ДТП на Московском проспекте, лишили прав

По уточненным данным, около 6 часов 20 минут 23 июля 37-летний воронежец, двигаясь по Московскому проспекту на «Киа Сид», допустил столкновение с тремя машинами — «Хендай Акцент», «Форд Фокус» и ВАЗ-2115. Проехав до следующего перекрестка, автомобилист врезался в «Киа Рио».

Водитель скрылся с места двух ДТП, но вскоре был задержан очевидцем возле памятника Славы. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области, нарушитель получил травмы и после случившегося был доставлен в медучреждение по «скорой». Однако из больницы мужчина ушел, отказавшись от помощи, а также от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

В итоге в отношении водителя было составлено 6 протоколов об административных правонарушениях. А именно: по 2 протокола по каждой из статей КоАП — 12.7 «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»; 12.15 «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона»; 12.27 «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».