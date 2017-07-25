Замакиму Павлодарской области вернули украденные у него велосипеды
Два велосипеда Montague были похищены в ночь с 11 на 12 июля из подъезда дома, где живёт первый замакима области Дюйсенбай Турганов.
Два велосипеда Montague были похищены в ночь с 11 на 12 июля из подъезда дома, где живёт первый замакима области Дюйсенбай Турганов.
Первому заместителю акима Павлодарской области Дюйсенбаю Турганову вернули украденные велосипеды, сообщает pavon.kz.
На чужое имущество позарились двое мужчин, 1983 и 1986 годов рождения. Кражу они совершили в ночь с 11 на 12 июля из подъезда дома по улице Сатпаева. Два велосипеда марки Montague остались без присмотра на лестничной площадке. Полицейские подозревают задержанных в серии краж.
«На сегодня им инкриминируется совершение трёх преступлений, которые совершались путём мошенничества и тайного хищения. У них изъяты вещественные доказательства», — рассказала
Мужчины уже отбывали сроки за кражу чужого имущества.