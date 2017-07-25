В Первоуральске инкассатор похитил 4,2 млн рублей для игр на валютных аукционах

Похищенные деньги мужчина использовал для участия на аукционах, пытаясь извлечь прибыль на понижении-повышении курса валют.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, Максим Заболкин признан виновным по части 4 статьи 160 УК РФ («присвоение, совершенное в особо крупном размере»).

«Первоуральский городской суд назначил Максиму Заболкину наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, судом удовлетворено исковое заявление РОСИНКАС Банка России о взыскании с подсудимого 3,8 миллионов рублей в счет возмещения ущерба», — отмечают в пресс-службе ведомства.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый добровольно возместил 400 тысяч рублей.

Будучи дежурным по Первоуральскому участку Свердловского областного управления инкассации ЦБ РФ Заболкин присвоил свыше 4,2 миллионов рублей, поступивших на временное хранение. Чтобы скрыть факт хищения, он перекладывал деньги из сумок с новыми поступления в предыдущие инкассаторские сумки и направлял для сдачи в банк.

«В Свердловское областного управление инкассации 17 марта 2017 года от сотрудников одного из банков поступила информация, что 15 марта 2017 года в отделение банка в г. Первоуральске поступила инкассаторская сумка, проинкассированная 4 марта 2017 года, в которой выявлена недостача в размере 4 тысяч рублей. При этом денежные средства в сумке сложены в хаотичном порядке, сопроводительные документы смяты», — поясняют в пресс-службе ведомства.