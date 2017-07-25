В Первоуральске инкассатор похитил 4,2 млн рублей для игр на валютных аукционах
ПЕРВОУРАЛЬСК, 25 июля, ИА УралПолит.Ru. Первоуральский городской суд вынес приговор дежурному участка инкассации за хищение свыше 4,2 миллионов рублей.
ПЕРВОУРАЛЬСК, 25 июля, ИА УралПолит.Ru. Первоуральский городской суд вынес приговор дежурному участка инкассации за хищение свыше 4,2 миллионов рублей.
Похищенные деньги мужчина использовал для участия на аукционах, пытаясь извлечь прибыль на
Как сообщили «УралПолит.Ru» в
«Первоуральский городской суд назначил Максиму Заболкину наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, судом удовлетворено исковое заявление РОСИНКАС Банка России о взыскании с подсудимого 3,8 миллионов рублей в счет возмещения ущерба», — отмечают в
В ходе расследования уголовного дела обвиняемый добровольно возместил 400 тысяч рублей.
Будучи дежурным по Первоуральскому участку Свердловского областного управления инкассации ЦБ РФ Заболкин присвоил свыше 4,2 миллионов рублей, поступивших на временное хранение. Чтобы скрыть факт хищения, он перекладывал деньги из сумок с новыми поступления в предыдущие инкассаторские сумки и направлял для сдачи в банк.
«В Свердловское областного управление инкассации 17 марта 2017 года от сотрудников одного из банков поступила информация, что 15 марта 2017 года в отделение банка в г. Первоуральске поступила инкассаторская сумка, проинкассированная 4 марта 2017 года, в которой выявлена недостача в размере 4 тысяч рублей. При этом денежные средства в сумке сложены в хаотичном порядке, сопроводительные документы смяты», — поясняют в
Последующая проверка сотрудниками управления инкассации вскрыла хищение 4,2 миллионов рублей.