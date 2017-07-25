СК возбудил дело после пропажи 14-летней девочки под Челябинском
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Челябинской области в связи с пропажей 14-летней жительницы города Сатка, сообщило во вторник региональное СУСК РФ.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Челябинской области в связи с пропажей 14-летней жительницы города Сатка, сообщило во вторник региональное СУСК РФ.
Как ранее сообщал челябинский поисковый отряд «Легион-СПАС», 24 июля в Сатке пропала 14-летняя Василина Мухаметова. Девочка отправилась в больницу, в 12.00 покинула ее и больше ребенка не видели.
«Поскольку имеются основания полагать, что в отношении девочки совершено преступление, следственными органами… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «убийство», — уточняет ведомство.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства исчезновения ребенка.