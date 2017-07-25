В Воронеже мужчина избил участкового, который пытался разнять дерущихся
Стража порядка госпитализировали.
Стража порядка госпитализировали.
В Воронеже следователи возбудили дело в отношении 27-летнего местного жителя. Молодого мужчину подозревают в избиении полицейского.
По версии следствия, ЧП произошло еще 1 июля. Вечером участковый совершал обход дворов на улице Героев Стратосферы. Там он заметил компанию из 4 нетрезвых мужчин, которые дрались.
Страж порядка попытался их разнять. Но ему досталось кулаком по голове от одного из дебоширов.
«Полицейского госпитализировали в медицинское учреждение, где ему поставили диагноз: закрытая
В ходе следствия мужчина признал свою вину. Сейчас продолжается расследование дела. За избиение участкового подозреваемому грозит до 5 лет колонии.