В Воронеже мужчина избил участкового, который пытался разнять дерущихся

Источник: Новости Воронежа

В Воронеже следователи возбудили дело в отношении 27-летнего местного жителя. Молодого мужчину подозревают в избиении полицейского.

По версии следствия, ЧП произошло еще 1 июля. Вечером участковый совершал обход дворов на улице Героев Стратосферы. Там он заметил компанию из 4 нетрезвых мужчин, которые дрались.

Страж порядка попытался их разнять. Но ему досталось кулаком по голове от одного из дебоширов.

«Полицейского госпитализировали в медицинское учреждение, где ему поставили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга», — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Воронежской области.