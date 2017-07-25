МАК начал расследование падения самолета-амфибии под Иркутском
Международный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию авиапроисшествия с
Международный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию авиапроисшествия с
Во время инцидента
«В соответствии с российским воздушным законодательством Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — говорится в сообщении.
Уточняется, что воздушное судно получило значительные повреждения.