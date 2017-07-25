МАК начал расследование падения самолета-амфибии под Иркутском

Во время инцидента самолет-амфибия Л4, на борту которого находились пилот и два пассажира, выполнял частный полет. Во время захода на посадку произошло падение в акваторию озера Медвежье. Все трое находившихся в самолете получили травмы разной степени тяжести и были доставлены бортом санитарной авиации в республиканскую больницу № 1 города Кызыл.