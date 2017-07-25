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15:49 (мск), источник: Комсомольская правда

Станцию «Лиговский проспект» закрыли из-за бесхозного предмета

Подозрительный объект подвергнется проверке.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в 15:15 станция метро оранжевой ветки «Лиговский проспект» закрылась на вход и выход. Станция стала недоступной для пассажиров из-за сомнительного предмета, обнаруженного внутри. Об этом сообщается в «Телеграме» петербургской подземки.

Для проверки объекта вызвана группа разминирования. Поезда следуют мимо станции без остановки. Станция откроется только после проверки бесхозного предмета.

В большинстве случаев сомнительные объекты оказываются забытыми вещами пассажиров. Остается надеяться, что в этот раз все окажется именно так.

Также сегодня днем закрыли станцию другой линии метро. «Электросила» перекрыта по техническим причинам. Пассажирам советуют пользоваться другими станциями или иными видами транспорта. Очевидцы уверены, что дело в подозрительном предмете, найденном на станции.

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