Станцию «Лиговский проспект» закрыли из-за бесхозного предмета

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в 15:15 станция метро оранжевой ветки «Лиговский проспект» закрылась на вход и выход. Станция стала недоступной для пассажиров из-за сомнительного предмета, обнаруженного внутри. Об этом сообщается в «Телеграме» петербургской подземки.

Для проверки объекта вызвана группа разминирования. Поезда следуют мимо станции без остановки. Станция откроется только после проверки бесхозного предмета.

В большинстве случаев сомнительные объекты оказываются забытыми вещами пассажиров. Остается надеяться, что в этот раз все окажется именно так.