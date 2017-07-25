Станцию «Лиговский проспект» закрыли из-за бесхозного предмета
Подозрительный объект подвергнется проверке.
Подозрительный объект подвергнется проверке.
Сегодня в 15:15 станция метро оранжевой ветки «Лиговский проспект» закрылась на вход и выход. Станция стала недоступной для пассажиров
В большинстве случаев сомнительные объекты оказываются забытыми вещами пассажиров. Остается надеяться, что в этот раз все окажется именно так.
Также сегодня днем закрыли станцию другой линии метро. «Электросила» перекрыта по техническим причинам. Пассажирам советуют пользоваться другими станциями или иными видами транспорта. Очевидцы уверены, что дело в подозрительном предмете, найденном на станции.