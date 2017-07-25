В Ростове загорелись покрышки на территории бывшего завода «Электроаппарат»

Информация о пожаре на пр. Нагибина, 40 поступила на пульт дежурного в 13:57 — загорелись покрышки на открытой площадке бывшего завода. По предварительным данным, площадь пожара составила 250 кв. м. На месте работали 20 человек личного состава и 6 единиц техники. В 14:52 возгорание ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал, причина пожара выясняется.