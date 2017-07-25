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16:02 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове загорелись покрышки на территории бывшего завода «Электроаппарат»

В Ростове днем 25 июля произошло возгорание на территории бывшего завода «Электроаппарат», сообщили «Городскому репортеру» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Информация о пожаре на пр. Нагибина, 40 поступила на пульт дежурного в 13:57 — загорелись покрышки на открытой площадке бывшего завода. По предварительным данным, площадь пожара составила 250 кв. м. На месте работали 20 человек личного состава и 6 единиц техники. В 14:52 возгорание ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал, причина пожара выясняется.

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