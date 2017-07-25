В Крыму 8-летний ребенок погиб на качелях

«Мальчик 2009 года рождения был на детской площадке, где в непосредственной близости находились ранее демонтированные металлические качели. Он сел на них, начал раскачиваться, в результате чего вся незакрепленная конструкция опрокинулась. У ребенка диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, второго и третьего шейного позвонков. От полученных травм ребенок скончался», — рассказали в пресс-службе.