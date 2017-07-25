В Крыму 8-летний ребенок погиб на качелях
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости (Крым). В пгт Кировское (Кировский район) восьмилетний мальчик погиб на детской игровой площадке. Об этом РИА Новости (Крым) сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости (Крым). В пгт Кировское (Кировский район) восьмилетний мальчик погиб на детской игровой площадке. Об этом РИА Новости (Крым) сообщили в
«Мальчик 2009 года рождения был на детской площадке, где в непосредственной близости находились ранее демонтированные металлические качели. Он сел на них, начал раскачиваться, в результате чего вся незакрепленная конструкция опрокинулась. У ребенка диагностированы закрытая
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст 293 Уголовного кодекса РФ (халатность).