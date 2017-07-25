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15:55 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму 8-летний ребенок погиб на качелях

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости (Крым). В пгт Кировское (Кировский район) восьмилетний мальчик погиб на детской игровой площадке. Об этом РИА Новости (Крым) сообщили в пресс-службе крымского управления Следкома.

«Мальчик 2009 года рождения был на детской площадке, где в непосредственной близости находились ранее демонтированные металлические качели. Он сел на них, начал раскачиваться, в результате чего вся незакрепленная конструкция опрокинулась. У ребенка диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, второго и третьего шейного позвонков. От полученных травм ребенок скончался», — рассказали в пресс-службе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст 293 Уголовного кодекса РФ (халатность).

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