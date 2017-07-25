Дело воронежского адвоката рассмотрят в особом порядке

В Центральный районный суд Воронежа поступило уголовное дело по обвинению адвоката Жанны Храпиной в покушении на мошенничество. Сообщение об этом появилось на сайте Центрального райсуда.

Напомним, адвокат Жанна Храпина была задержана оперативниками УФСБ 9 марта этого года в тот момент, когда она в своем автомобиле получила 250 тыс. рублей от клиента. По версии следствия эти деньги предназначались «якобы для передачи лицам, решившим вопрос в суде об оставлении в силе ранее избранной меры пресечения в виде домашнего ареста лицу, обвиняемому в совершении особо тяжкого преступления».

Как утверждают в Следственном управлении, «данные денежные средства адвокат присвоила себе и намеревалась впоследствии распорядиться ими по своему усмотрению, однако сделать этого не смогла», поскольку была задержана.

Обвинение Жанне Храпиной предъявлено по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину»).

— В ходе следствия адвокат дала признательные показания, в содеянном раскаялась, — заявил руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Александр Медведев. — Ее вина также подтверждается материалами, предоставленными сотрудниками УФСБ, показаниями свидетелей, протоколами осмотров, а также иными доказательствами, собранными по уголовному делу.

Скандальный оттенок этой истории придал тот факт, что Жанна Храпина является вдовой двоюродного брата судьи областного суда Юрия Храпина. Как поясняется на сайте Центрального райсуда, обвиняемая воспользовалась фактом своего родства с влиятельным судьей: обвиняемая сообщила клиенту «заведомо ложную информацию о том, что она в силу имеющихся у нее личных связей среди судей Воронежского областного суда может способствовать принятию» нужного решения.

Когда история с задержанием адвоката стала достоянием гласности, и пресса принялась судачить, как это отразится на судьбе Юрия Храпина (в тот момент он баллотировался в председатели облсуда), Следственное управления выступило с беспрецедентным заявлением о том, что адвокат и судья в близком родстве не состоят. Что, в общем, справедливо: вдова двоюродного брата вряд ли может считаться близким родственником.

Но, как теперь выясняется, имя судьи облсуда в ходе расследования уголовного дела все-таки фигурировало.