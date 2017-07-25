Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
Безопасный отпуск: мифы о венерических болезнях
Савченко за 20 секунд матом описала ситуацию на Украине
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
14-летняя дочка Крутого поразила всех красотой на Ибице (фото)
Почему отмена роуминга может сделать мобильную связь дороже ФАС дала операторам две недели на отмену роуминга внутри страны
Ночью и с одним чемоданом: Панайотову перебежал границу России
СМИ: Норвегия все сильнее раздражает Россию
Самые надежные автомобили в Германии: полный список
Большой кроссовер Mazda CX-8: первые фото
«Нецензурные 20 секунд»: речь Савченко о ситуации в Украине – СМИ
В Украине о гибели отряда в Донбассе: Адская ночь
48-летняя дочь миллиардера с размахом отметила свадьбу (фото)
Как 36-летняя жена Абрамовича отдыхает в Италии (фото)
Лазер на российском атомном ледоколе пугает американцев – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
10Землетрясение в Эгейском море
16:00 (мск), источник: Informburo.kz

На автора скандального билборда в Талдыкоргане подают в суд

Общественница креативно высказала протест против действий чиновника, однако может угодить под суд.

Источник: Informburo.kz

В Талдыкоргане на автора скандального билборда подают в суд. Речь идёт об активистке Любови Гаркуше, которая недавно была выведена из общественного совета при департаменте по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Алматинской области.

Читайте также
Скандал с Travel System: для главы компании запросили 8 лет тюрьмы

Руководитель департамента по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Алматинской области Турсынбай Галинов отстранение общественницы от работы совета объяснил её непрофессионализмом. Однако женщину такой ответ не устроил, и она на свои деньги установила билборд, где написала: «Турсынбаю Галинову не доверяю, уволить». Рядом с красноречивой фразой она опубликовала свой портрет.

Такое творчество не устроило самого Турсынбая Галинова. Подумав, чиновник решил обращаться в суд.

«Действия гражданки Гаркуши, ставшей инициатором размещения данного билборда, вредят моей деловой репутации и нанесли мне моральный вред. Таким образом, я вынужден в обратиться в суд в целях защиты своих чести и достоинства как гражданина, а также руководителя департамента КРЕМЗКиПП по Алматинской области, который в своей деятельности неукоснительно руководствуется требованиями законов Республики Казахстан», — сообщил чиновник в распространённом во вторник, 25 июля, заявлении.

Конфликт общественницы и Турсынбая Галинова уже изучили в областном департаменте Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции. Любовь Гаркуша не теряет надежды вновь войти в состав авторитетного совета.

«Я думаю, они от меня избавились, потому что я не давала им покоя, заставляла работать по закону. Благодаря моим расчётам удалось добиться возврата денег, переплаченных потребителями услугодателям. К примеру, в этом году “Теплосервис” вернёт горожанам 200 млн тенге», — сказала Любовь Гаркуша.

Активистка через Министерство национальной экономики добивается своего возвращения в общественный совет. В совете же сказали, что Гаркуша просто не отвечает квалификационным требованиям эксперта. А действия Любови они расценивают как месть.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
На автора скандального билборда в Талдыкоргане подают в суд
Совфед одобрил закон об отмене бесплатного багажа
Трамп заявил о вмешательстве Украины в американские выборы
В Ираке поблагодарили Путина за ускоренную поставку оружия
Россию обязали выплатить €6 тыс осужденному за убийство Немцова
Работающим пенсионерам пообещали повысить пенсии на 220 рублей
Мединский назвал роман «Дубровский» блокбастером
Трехкратный чемпион мира по хоккею дисквалифицирован на два года
Спорт
Завершение карьеры до срока? Зарипов в 36 лет попался на допинге Один из главных действующих хоккеистов России Данис Зарипов во вторник был дисквалифицирован на два года
Авто
В России появился новый кроссовер за 990 000 рублей Китайская компания Dongfeng, автомобили которой представлены под брендом DFM, выводит на рынок кроссовер DFM AX7
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей Передача «На самом деле», с которой телеведущий вернулся на «Первый», по задумке создателей призвана мирить поссорившиеся семьи
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Дачники попали под вторую амнистию
Владельцам квартир разрешат не ходить на собрания жильцов
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Модель Анна Калашникова потеряла ребенка О второй беременности фотомодель сообщила в конце мая во время одного из ток-шоу на телевидении, и даже продемонстрировала распечатки снимков с УЗИ, сообщив, что готовится к свадьбе.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь