На автора скандального билборда в Талдыкоргане подают в суд

Источник: Informburo.kz

В Талдыкоргане на автора скандального билборда подают в суд. Речь идёт об активистке Любови Гаркуше, которая недавно была выведена из общественного совета при департаменте по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Алматинской области.

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Руководитель департамента по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Алматинской области Турсынбай Галинов отстранение общественницы от работы совета объяснил её непрофессионализмом. Однако женщину такой ответ не устроил, и она на свои деньги установила билборд, где написала: «Турсынбаю Галинову не доверяю, уволить». Рядом с красноречивой фразой она опубликовала свой портрет.

Такое творчество не устроило самого Турсынбая Галинова. Подумав, чиновник решил обращаться в суд.

«Действия гражданки Гаркуши, ставшей инициатором размещения данного билборда, вредят моей деловой репутации и нанесли мне моральный вред. Таким образом, я вынужден в обратиться в суд в целях защиты своих чести и достоинства как гражданина, а также руководителя департамента КРЕМЗКиПП по Алматинской области, который в своей деятельности неукоснительно руководствуется требованиями законов Республики Казахстан», — сообщил чиновник в распространённом во вторник, 25 июля, заявлении.

Конфликт общественницы и Турсынбая Галинова уже изучили в областном департаменте Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции. Любовь Гаркуша не теряет надежды вновь войти в состав авторитетного совета.

«Я думаю, они от меня избавились, потому что я не давала им покоя, заставляла работать по закону. Благодаря моим расчётам удалось добиться возврата денег, переплаченных потребителями услугодателям. К примеру, в этом году “Теплосервис” вернёт горожанам 200 млн тенге», — сказала Любовь Гаркуша.