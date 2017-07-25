Жизни пострадавших в ДТП в Киевской области белорусов ничего не угрожает — МИД

Источник: БЕЛТА

«В ДТП в Киевской области пострадали восемь граждан Беларуси. В настоящее время посольство Беларуси поддерживает связь с лечебными учреждениями, где они находятся, и правоохранительными органами. Угрозы жизни наших граждан нет», — сказал Дмитрий Мирончик.

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Как сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Украине, на трассе Киев-Умань-Одесса, где и произошла авария, сейчас ведутся ремонтные работы. Поэтому движение по ней затруднено, от водителей требуется повышенное внимание.

Как сообщалось, ДТП случилось сегодня утром. Всего в результате столкновения трех автомобилей травмы разной степени тяжести получили девять человек, в том числе двое детей. Потерпевшие доставлены в медучреждения.