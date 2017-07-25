Жизни пострадавших в ДТП в Киевской области белорусов ничего не угрожает — МИД

«В ДТП в Киевской области пострадали восемь граждан Беларуси. В настоящее время посольство Беларуси поддерживает связь с лечебными учреждениями, где они находятся, и правоохранительными органами. Угрозы жизни наших граждан нет», — сказал Дмитрий Мирончик.
Как сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Украине, на трассе Киев-Умань-Одесса, где и произошла авария, сейчас ведутся ремонтные работы. Поэтому движение по ней затруднено, от водителей требуется повышенное внимание.
Как сообщалось, ДТП случилось сегодня утром. Всего в результате столкновения трех автомобилей травмы разной степени тяжести получили девять человек, в том числе двое детей. Потерпевшие доставлены в медучреждения.
По предварительной информации, водитель Nissan с государственными номерами Беларуси выехал на встречную полосу движения, где врезался в две машины. Автомобиль Saab, с госномерами Беларуси, в салоне которого ехали граждане Беларуси, двигался в направлении города Киева. За ним следовал автомобиль Mitsubishi с украинскими госномерами, в салоне которого тоже были граждане Беларуси. В это время им навстречу и выехал автомобиль Nissan.