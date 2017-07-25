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16:43 (мск), источник: Tengrinews

В КазУМОиМЯ рассказали о пропавших в Египте студентах

В Казахском университете международных отношений и мировых языков имени Абылай хана рассказали о двух своих магистрантах, которые были задержаны в Египте, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

В КазУМОиМЯ имени Абылай хана на первом курсе магистратуры обучаются Канат Берик и Еламан Жазылхан.

«Я за ними не замечала особо активной деятельности в студенческие годы. Они просто учились. Были хорошими студентами, учились на гранте. На арабскую филологию ведь мало выдается государственного образовательного гранта. Естественно, туда поступают только с хорошими школьными показателями. В нашей практике были только отличники. Они у нас учатся на синхронистов-переводчиков по государственному заказу на первом курсе магистратуры. (…) У ребят не могло быть каких-либо минусов, потому что в магистратуру поступают только лучшие. Не было никаких нареканий в их адрес со стороны куратора и декана факультета. При поступлении в магистратуру составляется характеристика и она учитывается при рассмотрении госзаказа. В целом я не могу сказать, что за ними наблюдалось, например, дебоширство», — рассказала проректор по воспитательной и социальной работе КазУМОиМЯ имени Абылай хана Татьяна Сережкина.

По словам проректора, университет активно работает с управлением молодежной политики и правоохранительными органами по поиску пропавших студентов.

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«Ситуация выбила нас из колеи. Университет в течение четырех лет приостановил соглашение по обмену студентами с Каирским университетом. У нас сейчас ни на стажировку, ни на какие-либо курсы в Египет не отправляются ни студенты, ни преподаватели. Мы с языковыми центрами вообще не работаем. У нас очень жестко контролируется процесс по обмену студентами. Мы даже не отправляем студентов по программе Work and Travel. То, что ребята самостоятельно выехали, это как снег на голову», — сказала Татьяна Сережкина.

В поисках студентов помогали и однокурсники Каната и Еламана. Как рассказала Татьяна Сережкина, они писали посты на английском в социальных сетях, активно перепощивали их, а также искали какую-либо информацию в Интернете. Кроме этого, проректор не допускает, что пропавшие магистранты могли быть завербованы в какие-то религиозные организации.

«Наши ребята адекватно и нормально реагируют на глобальные вызовы. Они умеют анализировать ситуацию, как экономическую, так и политическую, и социальную. В нашем университете работает консультативный центр социально-религиозных рисков. Там работают теологи, политологи, правоведы, социологи, психологи. Мы постоянно мониторим ситуацию. Да, ребята — арабисты, да они изучали арабскую филологию, но это не говорит о том, что они могли стать жертвами».

Татьяна Сережкина добавила, что учеба у магистрантов начнется с 1 сентября. По программе у второго курса может начаться педагогическая или исследовательская практика.

Ранее отец Каната сообщил, что тот работал переводчиком-синхронистом на Астанинском процессе. По его словам, студент поехал в Египет на языковые курсы за счет Катарского благотворительного фонда. Это была вторая поездка в Каир магистранта, до этого он ездил в 2015 году от университета. В МИД РК сообщили, что шестеро казахстанских слушателей языковых курсов в Каире были задержаны сотрудниками правоохранительных органов Египта и находятся на территории этой страны. Угрозы их жизням и здоровью нет.

24 июля пользователь Facebook Айбол Исабек на своей странице назвал имена двоих пропавших — это Канат Берик и Еламан Жазылхан. Он рассказал, что молодые люди, один из которых является его братом, вылетели в Египет 11 июля. Казахстанцы сначала вылетели из Алматы в Шарджу, а затем в Александрию.

«По приезде отметились в посольстве РК. 20 июля оба перестали выходить на связь. Консул Казахстана в Египте Ершат не знает, где они находятся. Прошу всех помочь найти их!» — написал он.

Позже стало известно, что посольство Казахстана направило ноту в Министерство иностранных дел Египта с просьбой оказать содействие в поисках и установлении местонахождения казахстанских граждан.

«Мне известно, что они проходили обучение в учебном заведении под названием “Нил”. По сведениям нашего посольства, в их поведении не было замечено признаков нетрадиционного вероисповедания», — заявлял ранее официальный представитель МИД РК Ануар Жайнаков.

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