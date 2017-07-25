В КазУМОиМЯ рассказали о пропавших в Египте студентах
В Казахском университете международных отношений и мировых языков имени Абылай хана рассказали о двух своих магистрантах, которые были задержаны в Египте, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Казахском университете международных отношений и мировых языков имени Абылай хана рассказали о двух своих магистрантах, которые были задержаны в Египте, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В КазУМОиМЯ имени Абылай хана на первом курсе магистратуры обучаются Канат Берик и Еламан Жазылхан.
«Я за ними не замечала особо активной деятельности в студенческие годы. Они просто учились. Были хорошими студентами, учились на гранте. На арабскую филологию ведь мало выдается государственного образовательного гранта. Естественно, туда поступают только с хорошими школьными показателями. В нашей практике были только отличники. Они у нас учатся на
По словам проректора, университет активно работает с управлением молодежной политики и правоохранительными органами по поиску пропавших студентов.
«Ситуация выбила нас из колеи. Университет в течение четырех лет приостановил соглашение по обмену студентами с Каирским университетом. У нас сейчас ни на стажировку, ни на
В поисках студентов помогали и однокурсники Каната и Еламана. Как рассказала Татьяна Сережкина, они писали посты на английском в социальных сетях, активно перепощивали их, а также искали
«Наши ребята адекватно и нормально реагируют на глобальные вызовы. Они умеют анализировать ситуацию, как экономическую, так и политическую, и социальную. В нашем университете работает консультативный центр
Татьяна Сережкина добавила, что учеба у магистрантов начнется с 1 сентября. По программе у второго курса может начаться педагогическая или исследовательская практика.
Ранее отец Каната сообщил, что тот работал
24 июля пользователь Facebook Айбол Исабек на своей странице назвал имена двоих пропавших — это Канат Берик и Еламан Жазылхан. Он рассказал, что молодые люди, один из которых является его братом, вылетели в Египет 11 июля. Казахстанцы сначала вылетели из Алматы в Шарджу, а затем в Александрию.
«По приезде отметились в посольстве РК. 20 июля оба перестали выходить на связь. Консул Казахстана в Египте Ершат не знает, где они находятся. Прошу всех помочь найти их!» — написал он.
Позже стало известно, что посольство Казахстана направило ноту в Министерство иностранных дел Египта с просьбой оказать содействие в поисках и установлении местонахождения казахстанских граждан.
«Мне известно, что они проходили обучение в учебном заведении под названием “Нил”. По сведениям нашего посольства, в их поведении не было замечено признаков нетрадиционного вероисповедания», — заявлял ранее официальный представитель МИД РК Ануар Жайнаков.