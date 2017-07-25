В Уфе нашли пропавшего Станислава Полякова

21 июля в Уфе пропал 75-летний Станислав Поляков, страдающий провалами в памяти. Пенсионер должен был уехать на дачу, но ни там, ни дома его не было. 22 июля родственникам сообщили, что куртку с документами пропавшего нашли в другом районе города по адресу улица Интернациональная, 185 — это ЖЭУ-30. Пожилого мужчину искали пять дней и вот, наконец, он вернулся к близким.