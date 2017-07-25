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16:07 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе нашли пропавшего Станислава Полякова

Пенсионер сел на чужой автобус.

21 июля в Уфе пропал 75-летний Станислав Поляков, страдающий провалами в памяти. Пенсионер должен был уехать на дачу, но ни там, ни дома его не было. 22 июля родственникам сообщили, что куртку с документами пропавшего нашли в другом районе города по адресу улица Интернациональная, 185 — это ЖЭУ-30. Пожилого мужчину искали пять дней и вот, наконец, он вернулся к близким.

Станислав Поляков перепутал автобусные маршруты и вместо дачи приехал на проспект Октября. Из-за проблем с памятью он не смог сориентироваться на местности и начал просить помощь у окружающих. На то, чтобы он добрался до родственников, ушло несколько дней.

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