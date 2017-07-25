Растративший 37 млн рублей воронежский топ-менеджер ЮВЖД отделался штрафом
Бывший глава подразделения заплатит 40 тыс рублей.
Бывший глава подразделения заплатит 40 тыс рублей.
Центральный райсуд Воронежа вынес приговор начальнику дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин ЮВЖД. Железнодорожника признали виновным в «злоупотреблении должностными полномочиями» (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщила
По версии следствия, в ноябре 2015 года ОАО «РЖД» заключило договор с подрядчиком на капремонт машины для выправки пути и стрелочных переводов. Фирма не выполнила работу. Несмотря на это, глава подразделения подписал фиктивный акт о приемке работ и перевел на счет подрядчика 37 млн рублей.
Суд назначил бывшему железнодорожнику штраф в 40 тыс. рублей. Такой приговор вынесли с учетом раскаяния обвиняемого.