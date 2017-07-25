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17:37 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Нижегородку осудили за присвоение 1 млн рублей бюджетных средств

Обвиняемая предоставляла в банк документы о завышенной зарплате, незаконно получая деньги.

Главного бухгалтера одной из детско-юношеских спортивных школ Нижнего Новгорода осудили за присвоение 1 млн рублей бюджетных средств, сообщает прокуратура Нижнего Новгорода.

Ранее судимая 38-летняя жительница Нижнего Новгорода, являясь главным бухгалтером детско-юношеской спортивной школы, похитила денежные средства администрации города, выделенные учреждению для оплаты труда работников, на общую сумму около 1 миллиона рублей.

Злоумышленница ежемесячно в течение 2014 года предоставляла в банк электронные платежные документы с недостоверными завышенными сведениями о своей заработной плате.

Впоследствии деньги, начисленные обвиняемой в качестве заработной платы, поступали на ее личный банковский счет, после чего она их присваивала. Суд назначил женщине наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно.

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