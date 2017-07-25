Нижегородку осудили за присвоение 1 млн рублей бюджетных средств
Обвиняемая предоставляла в банк документы о завышенной зарплате, незаконно получая деньги.
Обвиняемая предоставляла в банк документы о завышенной зарплате, незаконно получая деньги.
Главного бухгалтера одной из
Ранее судимая 38-летняя жительница Нижнего Новгорода, являясь главным бухгалтером
Злоумышленница ежемесячно в течение 2014 года предоставляла в банк электронные платежные документы с недостоверными завышенными сведениями о своей заработной плате.
Впоследствии деньги, начисленные обвиняемой в качестве заработной платы, поступали на ее личный банковский счет, после чего она их присваивала. Суд назначил женщине наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно.