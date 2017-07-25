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16:25 (мск), источник: Sputnik.by

Расстрельный приговор риелторам: решение суда пока не обжаловано

Эксперт не исключает, что в деле черных риелторов, которое также назвали делом о конвейере смерти, могут быть новые жертвы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 июл — Sputnik. Приговор Могилевского областного о применении исключительной меры наказания к двум «черным риелторам» пока не обжалован, сообщил Sputnik во вторник источник, знакомый с ходом расследования данного уголовного дела.

В пятницу 21 июля Коллегия по уголовным делам Могилевского областного суда приговорила двух фигурантов дела черных риелторов к смертной казни: Игорь Гершанков и Семен Бережной были признаны виновными в убийстве шести человек. Двое их подельников получили длительные сроки: Татьяна Гершанкова приговорена к 24 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, Борис Колесников — к 22 годам и одному месяцу лишения свободы.

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«Пока нет информации о том, что приговор обжалован в апелляционном порядке. Но еще есть время — на обжалование дается 10 дней», — сообщил Sputnik источник.

По его словам, сторона обвинения вряд ли будет подавать протест на приговор. В данной связи собеседник Sputnik напомнил, что государственный обвинитель Юрий Шерснев, сразу же после оглашения приговора заявил журналистам, что гособвинение удовлетворено приговором в части назначенного наказания.

Вместе с тем эксперт считает, что сторона защиты будет обжаловать приговор. «Смертные приговоры всегда обжалуют. Даже если обвиняемый сам не пишет жалобу. Ее пишет адвокат. За этими процессами следят правозащитники, они имеют резонанс в обществе, поэтому можно практически со 100-процентной уверенностью говорить, что приговор обжалуют», — сказал собеседник агентства.

По его словам, если жалоба поступит, то ее будет в апелляционном порядке рассматривать суд высшей инстанции — в данном случае Верховный суд.

Он также считает, что в деле черных риелторов, которое также назвали делом о конвейере смерти, могут быть новые жертвы.

«Практика показывает, что в ходе расследования в апелляционном порядке иногда вскрываются новые факты конкретного уголовного дела», — сказал эксперт.

Как ранее сообщал Sputnik, Совет Европы уже выразил разочарование очередными смертными приговорами, вынесенными судом в Беларуси, назвав их бесчеловечной и несправедливой мерой наказания. Кроме того, соответствующее заявление сделала внешнеполитическая служба ЕС, которая призвала смягчить приговор могилевским риелторам.

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