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16:23 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове девичник закончился пьяной дракой

В Слободзее, селе Терновка, посиделки трех подруг превратились в жестокую драку друг с другом, и поездкой в полицию.

Источник: Actualitati.md

Девушки в возрасте 24, 27 и 30 лет, решили провести досуг в местом клубе Апельсин, однако выпив несколько горячительных напитков между ними разгоралась ссора.

Ссора между подвыпившими знакомыми произошла в половине четвёртого утра на почве внезапно возникшей неприязни. Ругаться и оскорблять друг друга скандалистки начали в помещении, а закончили на улице, ринувшись врукопашную, цитирует сотрудников полиции aif.md.

На место происшествия нагрянула полиция, которая отвезла хулиганок в отделение полиции для разбирательств.

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