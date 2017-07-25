В Молдове девичник закончился пьяной дракой
В Слободзее, селе Терновка, посиделки трех подруг превратились в жестокую драку друг с другом, и поездкой в полицию.
В Слободзее, селе Терновка, посиделки трех подруг превратились в жестокую драку друг с другом, и поездкой в полицию.
Девушки в возрасте 24, 27 и 30 лет, решили провести досуг в местом клубе Апельсин, однако выпив несколько горячительных напитков между ними разгоралась ссора.
Ссора между подвыпившими знакомыми произошла в половине четвёртого утра на почве внезапно возникшей неприязни. Ругаться и оскорблять друг друга скандалистки начали в помещении, а закончили на улице, ринувшись врукопашную, цитирует сотрудников полиции aif.md.
На место происшествия нагрянула полиция, которая отвезла хулиганок в отделение полиции для разбирательств.