Ростовчанин умер в больнице после падения в траншею

67-летний житель Ростова умер в больнице после падения в траншею.

Согласно информации из официальных источников, инцидент произошел 13 июля в 23.00 на улице Станиславского.

Ростовчанин упал в траншею на участке между проспектами Соколова и Чехова, где велись работы по переустройству инженерных коммуникаций.

По данным городских властей, участок производства работ был огорожен.

Со слов сотрудников организации, занимающейся переустройством коммуникаций, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения и от написания заявления в правоохранительные органы отказался.

Мужчину в сознании доставили в ГБСМП, где его прооперировали. 20 июля пострадавший скончался.