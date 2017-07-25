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17:49 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Ростовчанин умер в больнице после падения в траншею

Причины смерти мужчины установят в Бюро судебно-медицинской экспертизы.

67-летний житель Ростова умер в больнице после падения в траншею.

Согласно информации из официальных источников, инцидент произошел 13 июля в 23.00 на улице Станиславского.

Ростовчанин упал в траншею на участке между проспектами Соколова и Чехова, где велись работы по переустройству инженерных коммуникаций.

По данным городских властей, участок производства работ был огорожен.

Со слов сотрудников организации, занимающейся переустройством коммуникаций, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения и от написания заявления в правоохранительные органы отказался.

Мужчину в сознании доставили в ГБСМП, где его прооперировали. 20 июля пострадавший скончался.

Причины смерти ростовчанина установят в Бюро судебно-медицинской экспертизы.

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