Ростовчанин умер в больнице после падения в траншею
Причины смерти мужчины установят в Бюро
Причины смерти мужчины установят в Бюро
67-летний житель Ростова умер в больнице после падения в траншею.
Согласно информации из официальных источников, инцидент произошел 13 июля в 23.00 на улице Станиславского.
Ростовчанин упал в траншею на участке между проспектами Соколова и Чехова, где велись работы по переустройству инженерных коммуникаций.
По данным городских властей, участок производства работ был огорожен.
Со слов сотрудников организации, занимающейся переустройством коммуникаций, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения и от написания заявления в правоохранительные органы отказался.
Мужчину в сознании доставили в ГБСМП, где его прооперировали. 20 июля пострадавший скончался.
Причины смерти ростовчанина установят в Бюро