Работники морга в Могилеве обвиняются в обмане более 100 человек

Согласно предъявленному обвинению, работники РУП «Белсудэкспертобеспечение», находящегося при Могилевской больнице № 1, в мае-июле 2016 года многократно завышали требования за оплату услуг по подготовке тел покойных к погребению, пользуясь тяжелым психологическим состоянием родственников умерших. Подсудимые брали деньги, при этом не подписывали официальных договоров, не выдавали чеков. Иногда оплата могла быть больше установленной прейскурантом в пять-шесть раз. В то же время под договорами, которые никто из клиентов не видел, ставились фальсифицированные подписи.
Следствие во время проверок выявило 101 потерпевшего. Сегодня суд заслушал показания более десяти из них. Обвиняемые не отрицали своей вины и выражали готовность вернуть родственникам умерших незаконно полученные деньги.
Рассмотрение дела продолжится 26 июля.