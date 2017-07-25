Работники морга в Могилеве обвиняются в обмане более 100 человек

Согласно предъявленному обвинению, работники РУП «Белсудэкспертобеспечение», находящегося при Могилевской больнице № 1, в мае-июле 2016 года многократно завышали требования за оплату услуг по подготовке тел покойных к погребению, пользуясь тяжелым психологическим состоянием родственников умерших. Подсудимые брали деньги, при этом не подписывали официальных договоров, не выдавали чеков. Иногда оплата могла быть больше установленной прейскурантом в пять-шесть раз. В то же время под договорами, которые никто из клиентов не видел, ставились фальсифицированные подписи.