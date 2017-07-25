Минский милиционер отговорил мужчину от суицида

Инцидент произошел сегодня утром во Фрунзенском районе Минска. Жильцы дома на улице Притыцкого сообщили, что на третьем этаже мужчина долго стоит на балконе и периодически пытается перелезть через парапет. Выбывший наряд милиции действительно обнаружил на балконе мужчину. Тот сообщил, что хочет покончить жизнь самоубийством. В диалог с гражданином вступил сотрудник Фрунзенского РУВД Минска Александр Пузыревский. Ему удалось найти контакт с мужчиной, убедить его пройти в квартиру, открыть милиционеру дверь и продолжить общение.