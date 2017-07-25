Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
НИИ им. Бурденко оказался в центре скандала
Эрдоган отреагировал на требование США объяснить сделку с РФ
5 правил быстрого ремонта
Фото взрослых дочек Агутина произвело фурор в Сети
Ягоды и печень дикобраза: полезна ли первобытная диета?Ученые считают, что народ Хадза живет на севере Танзании не менее 40 тысяч лет, питаясь ягодами, кореньями и разными видами млекопитающих.
Ночью и с одним чемоданом: Панайотову перебежал границу России
СМИ: Норвегия все сильнее раздражает Россию
Самые надежные автомобили в Германии: полный список
Большой кроссовер Mazda CX-8: первые фото
СМИ: Ходченкова обескуражила Сеть фото в бикини
В Киеве о потерях после "адской" ночи в Донбассе
14-летняя дочка Крутого поразила всех красотой на Ибице (фото)
31-летняя Пелагея вышла в свет в неудачном наряде (фото)
США могут закрыть все атомные станции Украины – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую «амнистию»
Фоторепортажи
12Машины смертников «Исламского государства»
25Юбилей Харрисона Форда
16:29 (мск), источник: БЕЛТА

Минский милиционер отговорил мужчину от суицида

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский милиционер отговорил мужчину от суицида, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел сегодня утром во Фрунзенском районе Минска. Жильцы дома на улице Притыцкого сообщили, что на третьем этаже мужчина долго стоит на балконе и периодически пытается перелезть через парапет. Выбывший наряд милиции действительно обнаружил на балконе мужчину. Тот сообщил, что хочет покончить жизнь самоубийством. В диалог с гражданином вступил сотрудник Фрунзенского РУВД Минска Александр Пузыревский. Ему удалось найти контакт с мужчиной, убедить его пройти в квартиру, открыть милиционеру дверь и продолжить общение.

«33-летний мужчина рассказал о сложной жизненной ситуации, которая и подвигла его на столь отчаянный поступок, — рассказал милиционер. — В квартире он был один. В тот момент было важно понять его и объяснить, что подобные намерения не решат проблему».

Сейчас с мужчиной работают медики.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Гороскоп с 24 по 30 июля 2017 для всех знаков зодиака
Белорусы пострадали в ДТП под Киевом
Гороскоп с 24 по 30 июля 2017 для всех знаков зодиака
Совфед одобрил закон об отмене бесплатного багажа
Трамп заявил о вмешательстве Украины в американские выборы
Эрдоган объявил о подписании соглашения с РФ о поставках С-400
Россию обязали выплатить €6 тыс осужденному за убийство Немцова
Работающим пенсионерам пообещали повысить пенсии на 220 рублей
Мединский назвал роман «Дубровский» блокбастером
Трехкратный чемпион мира по хоккею дисквалифицирован на два года
Спорт
Завершение карьеры до срока? Зарипов в 36 лет попался на допинге Один из главных действующих хоккеистов России Данис Зарипов во вторник был дисквалифицирован на два года
Авто
В России появился новый кроссовер за 990 000 рублей Китайская компания Dongfeng, автомобили которой представлены под брендом DFM, выводит на рынок кроссовер DFM AX7
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей Передача «На самом деле», с которой телеведущий вернулся на «Первый», по задумке создателей призвана мирить поссорившиеся семьи
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую амнистию
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Модель Анна Калашникова потеряла ребенка О второй беременности фотомодель сообщила в конце мая во время одного из ток-шоу на телевидении, и даже продемонстрировала распечатки снимков с УЗИ, сообщив, что готовится к свадьбе.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь