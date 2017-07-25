Минский милиционер отговорил мужчину от суицида
25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский милиционер отговорил мужчину от суицида, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский милиционер отговорил мужчину от суицида, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Инцидент произошел сегодня утром во Фрунзенском районе Минска. Жильцы дома на улице Притыцкого сообщили, что на третьем этаже мужчина долго стоит на балконе и периодически пытается перелезть через парапет. Выбывший наряд милиции действительно обнаружил на балконе мужчину. Тот сообщил, что хочет покончить жизнь самоубийством. В диалог с гражданином вступил сотрудник Фрунзенского РУВД Минска Александр Пузыревский. Ему удалось найти контакт с мужчиной, убедить его пройти в квартиру, открыть милиционеру дверь и продолжить общение.
«33-летний мужчина рассказал о сложной жизненной ситуации, которая и подвигла его на столь отчаянный поступок, — рассказал милиционер. — В квартире он был один. В тот момент было важно понять его и объяснить, что подобные намерения не решат проблему».
Сейчас с мужчиной работают медики.