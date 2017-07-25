Около 8 тысяч петербуржцев пострадали от клещей с начала сезона

С начала сезона в больницах зафиксировали 7 тыс. 794 пострадавших. Из них 1 тыс. 364 — дети. На территории города произошло 663 присасывания.

Чаще всего атакам подвергались в Красногвардейском, Курортном и Пушкинском районах.

У 120 больных врачи диагностировали иксодовый клещевой боррелиоз, в том числе 13 детей. 44 случая клещевого вирусного энцефалита, в том числе 7 детей. Управление Роспотребнадзора по Петербургу

В Ленобласти клещи активнее всего нападали на людей в Бокситогорском, Гатчинском, Подпорожском и Тихвинском районах.