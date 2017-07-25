Около 8 тысяч петербуржцев пострадали от клещей с начала сезона
Около 8 тысяч горожан стали жертвами клещей, сообщает «Петербургский дневник».
Около 8 тысяч горожан стали жертвами клещей, сообщает «Петербургский дневник».
С начала сезона в больницах зафиксировали 7 тыс. 794 пострадавших. Из них 1 тыс. 364 — дети. На территории города произошло 663 присасывания.
Чаще всего атакам подвергались в Красногвардейском, Курортном и Пушкинском районах.
У 120 больных врачи диагностировали иксодовый клещевой боррелиоз, в том числе 13 детей. 44 случая клещевого вирусного энцефалита, в том числе 7 детей.
В Ленобласти клещи активнее всего нападали на людей в Бокситогорском, Гатчинском, Подпорожском и Тихвинском районах.
Врачи просят людей быть осторожными при выезде на природу и прогулках по лесным массивам города. Тщательно выбирать одежду и обязательно осматривать себя после этого.