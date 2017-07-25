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17:06 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Около 8 тысяч петербуржцев пострадали от клещей с начала сезона

Около 8 тысяч горожан стали жертвами клещей, сообщает «Петербургский дневник».

С начала сезона в больницах зафиксировали 7 тыс. 794 пострадавших. Из них 1 тыс. 364 — дети. На территории города произошло 663 присасывания.

Чаще всего атакам подвергались в Красногвардейском, Курортном и Пушкинском районах.

У 120 больных врачи диагностировали иксодовый клещевой боррелиоз, в том числе 13 детей. 44 случая клещевого вирусного энцефалита, в том числе 7 детей.
Управление Роспотребнадзора по Петербургу

В Ленобласти клещи активнее всего нападали на людей в Бокситогорском, Гатчинском, Подпорожском и Тихвинском районах.

Врачи просят людей быть осторожными при выезде на природу и прогулках по лесным массивам города. Тщательно выбирать одежду и обязательно осматривать себя после этого.

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