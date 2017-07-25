В Уфе неизвестные украли «Семью аистов»

Автором композиции, выполненной из стеклопластика, стал Халит Галиуллин. Малую архитектурную форму похитили еще на прошлой неделе. По данному факту ведется расследование.

В Уфе в последнее время очень многое делается для обновления облика города, в том числе повсеместно устанавливаются арт-объекты. Но вандалы разрушают их. Только в одном Октябрьском районе были повреждены скульптуры джигита с конём, оленей, лошади, одинокого романтика и другие.

Как сообщал «Башинформ», в коммунальном хозяйстве в первом квартале этого года вандалы нанесли ущерб на сумму более двух миллионов рублей. По итогам второго квартала эта сумма составляет уже более трех миллионов.