В Уфе неизвестные украли «Семью аистов»
УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Уфе неизвестные украли
УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Уфе неизвестные украли
Автором композиции, выполненной из стеклопластика, стал Халит Галиуллин. Малую архитектурную форму похитили еще на прошлой неделе. По данному факту ведется расследование.
В Уфе в последнее время очень многое делается для обновления облика города, в том числе повсеместно устанавливаются
Как сообщал «Башинформ», в коммунальном хозяйстве в первом квартале этого года вандалы нанесли ущерб на сумму более двух миллионов рублей. По итогам второго квартала эта сумма составляет уже более трех миллионов.
«Если вы столкнулись с проявлением вандализма, призываем сообщать об этом в правоохранительные органы», — обращаются к горожанам в столичной администрации.