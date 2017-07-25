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17:44 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе неизвестные украли «Семью аистов»

УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Уфе неизвестные украли арт-объект «Семья аистов», который был установлен чуть больше месяца назад на проспекте Салавата Юлаева. Об этом сообщили в информационно-аналитическом отделе администрации Октябрьского района Уфы.

Автором композиции, выполненной из стеклопластика, стал Халит Галиуллин. Малую архитектурную форму похитили еще на прошлой неделе. По данному факту ведется расследование.

В Уфе в последнее время очень многое делается для обновления облика города, в том числе повсеместно устанавливаются арт-объекты. Но вандалы разрушают их. Только в одном Октябрьском районе были повреждены скульптуры джигита с конём, оленей, лошади, одинокого романтика и другие.

Как сообщал «Башинформ», в коммунальном хозяйстве в первом квартале этого года вандалы нанесли ущерб на сумму более двух миллионов рублей. По итогам второго квартала эта сумма составляет уже более трех миллионов.

«Если вы столкнулись с проявлением вандализма, призываем сообщать об этом в правоохранительные органы», — обращаются к горожанам в столичной администрации.

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