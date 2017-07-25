Сельский аким подрался на АЗС с членом общественного совета

Инцидент обсудили на заседании совета по этике департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции Карагандинской области. В ходе заседания главный специалист управления контроля в сфере госслужбы Ерканат Мажитов сообщил, что драка произошла 8 июля 2017 года на АЗС поселка Киевка. Мажитов подчеркнул, что Еркин Оспанов своими действиями нанес урон имиджу госслужащего и грубо нарушил служебную этику. Причиной драки стали личные неприязненные отношения между акимом и членом общественного совета.



Во время заседания совета по этике аким села признал нарушение, но заявил, что драки как таковой не было. По словам Оспанова, все длилось 15−20 секунд. Он не придал произошедшему значения, сел в машину и уехал. После того, как член общественного совета обратился в совет по этике с жалобой на акима села, специалисты ведомства провели служебное расследование..



В результате принято решение рекомендовать акиму Нуринского района объявить строгий выговор Еркину Оспанову.