УМВД: в Куликово задержан лидер ОПГ, снабжавший регион наркотиками

В Зеленоградском районе полицейские задержали 35-летнего жителя региона по подозрению в хранении карфентанила в особо крупном размере. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областного УМВД во вторник.

Мужчину сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из УФСБ задержали 24 июля около 22:30 в поселке Куликово Зеленоградского района. Полицейские блокировали автомобиль «Мерседес», на котором подозреваемый возвращался домой из казино, на улице Пионерской. 274 свертка с сильнодействующим наркотическим средством злоумышленник прятал в карманах одежды, носках и нижнем белье. Общая масса изъятого карфентанила составила 5,48 г.

По оперативным данным, задержанный являлся лидером преступной группы, которая занималась распространением наркотиков на территории региона. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают мероприятия по установлению личностей и задержанию его подельников.