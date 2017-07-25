УМВД: в Куликово задержан лидер ОПГ, снабжавший регион наркотиками
В отношении калининградца следователи возбудили уголовное дело.
В отношении калининградца следователи возбудили уголовное дело.
В Зеленоградском районе полицейские задержали 35-летнего жителя региона по подозрению в хранении карфентанила в особо крупном размере. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в
Мужчину сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из УФСБ задержали 24 июля около 22:30 в поселке Куликово Зеленоградского района. Полицейские блокировали автомобиль «Мерседес», на котором подозреваемый возвращался домой из казино, на улице Пионерской. 274 свертка с сильнодействующим наркотическим средством злоумышленник прятал в карманах одежды, носках и нижнем белье. Общая масса изъятого карфентанила составила 5,48 г.
По оперативным данным, задержанный являлся лидером преступной группы, которая занималась распространением наркотиков на территории региона. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают мероприятия по установлению личностей и задержанию его подельников.
В отношении 35-летнего калининградца следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере). Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.