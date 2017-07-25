Тольяттинец получил два года колонии за то, что заразил двух спутниц жизни ВИЧ-инфекцией

Суд установил, что врач письменно предупреждал горожанина о том, что он инфицирован вирусом иммунодефицита человека и может быть источником заражения для других, а также разъяснил ему гигиенические правила и необходимость их соблюдения для предупреждения передачи инфекции. Кроме того, зараженному тольяттинцу сообщили об уголовной ответственности, если он поставит другого человека в опасность заражения ВИЧ-инфекцией.

Но при этом, состоя в семейных отношениях до 2014 г. с одной женщиной, а затем с другой — до 2017 г., мужчина не рассказал им о своем заболевании, не соблюдал меры профилактики заболевания и заразил обеих ВИЧ-инфекцией.