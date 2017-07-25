В Камышине сегодня ночью обокрали ювелирный магазин
Похитители вынесли украшений на 7 млн рублей.
Похитители вынесли украшений на 7 млн рублей.
По данным следствия, 25 июля в период 01−50 до 02−10 ночи неизвестные, проникнув в торговое помещение по ул. 5 Микрорайон, похитили сейф с ювелирными украшениями. Причиненный материальный ущерб превышает 7 млн. рублей.
Следователи проводят комплекс
Это не первый ювелирный магазин в Камышине, который подвергается нападению в этом году. Подобные преступления были совершены в марте и в июне, но воры, решившие поживится ювелирными украшениями, уже пойманы.