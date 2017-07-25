В Камышине сегодня ночью обокрали ювелирный магазин

По данным следствия, 25 июля в период 01−50 до 02−10 ночи неизвестные, проникнув в торговое помещение по ул. 5 Микрорайон, похитили сейф с ювелирными украшениями. Причиненный материальный ущерб превышает 7 млн. рублей.

Следователи проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленный на установление и задержание подозреваемых в краже. Полицейские рассчитывают на помощь жителей — просят откликнуться очевидцев происшествия, а также владельцев автотранспорта с видеорегистраторами, проезжавших около двух часов ночи в непосредственной близости от места совершения преступления.