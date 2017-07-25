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17:39 (мск), источник: РИАЦ

В Камышине сегодня ночью обокрали ювелирный магазин

Похитители вынесли украшений на 7 млн рублей.

По данным следствия, 25 июля в период 01−50 до 02−10 ночи неизвестные, проникнув в торговое помещение по ул. 5 Микрорайон, похитили сейф с ювелирными украшениями. Причиненный материальный ущерб превышает 7 млн. рублей.

Следователи проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленный на установление и задержание подозреваемых в краже. Полицейские рассчитывают на помощь жителей — просят откликнуться очевидцев происшествия, а также владельцев автотранспорта с видеорегистраторами, проезжавших около двух часов ночи в непосредственной близости от места совершения преступления.

Это не первый ювелирный магазин в Камышине, который подвергается нападению в этом году. Подобные преступления были совершены в марте и в июне, но воры, решившие поживится ювелирными украшениями, уже пойманы.

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