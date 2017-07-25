Пять человек отравились грибами в Брестской области

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 июл — Sputnik. Пять случаев отравления грибами было зафиксировано в Брестской области в июле текущего года, сообщил ресурс Tomin.by со ссылкой на заведующую отделением гигиены питания ГУ «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Галину Дуль.

Грибной сезон начался в Беларуси позже обычного, специалисты связывают это с холодной погодой в июне и малым количеством осадков.

Читайте также Девушка в Буда-Кошелево отравилась жареными сыроежками

Сообщается, что возраст пострадавших составляет от 58 до 77 лет, с предварительными диагнозами «отравление грибами» были госпитализированы жители Барановичей, Дрогичинского и Кобринского районов.

«Опасение вызывает тот факт, что зачастую любители тихой охоты собирают совсем неизвестные грибы и употребляют их в пищу», — сказала Дуль.

Она также сообщила, что подобный случай был в Дрогичинском районе: пенсионеры во дворе своего дома насобирали грибов, похожих на шампиньоны, и съели их.