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18:05 (мск), источник: Sputnik.by

Пять человек отравились грибами в Брестской области

Специалисты снова напоминают, что при сборе грибов следует проявлять осторожность, чтобы не попасть в больницу с отравлением.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 июл — Sputnik. Пять случаев отравления грибами было зафиксировано в Брестской области в июле текущего года, сообщил ресурс Tomin.by со ссылкой на заведующую отделением гигиены питания ГУ «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Галину Дуль.

Грибной сезон начался в Беларуси позже обычного, специалисты связывают это с холодной погодой в июне и малым количеством осадков.

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Сообщается, что возраст пострадавших составляет от 58 до 77 лет, с предварительными диагнозами «отравление грибами» были госпитализированы жители Барановичей, Дрогичинского и Кобринского районов.

«Опасение вызывает тот факт, что зачастую любители тихой охоты собирают совсем неизвестные грибы и употребляют их в пищу», — сказала Дуль.

Она также сообщила, что подобный случай был в Дрогичинском районе: пенсионеры во дворе своего дома насобирали грибов, похожих на шампиньоны, и съели их.

Специалист в очередной раз напомнила гражданам, что в лесу нужно брать только известные грибы, не следует их искать возле транспортных магистралей, промпредприятий, свалок и на территории населенных пунктов. Кроме того, гражданам нужно воздержаться от приобретения грибов, которые продают в неустановленных местах, например вдоль дорог.

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