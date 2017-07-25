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18:10 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

МЧС: пожар на Нагибина в Ростове потушен

Несколько часов назад над Ростовом-на-Дону поднялись клубы черного дыма. Их сняли и выложили в Интернет очевидцы.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Как оказалось, на проспекте Нагибина на территории бывшего завода «Электроаппарат» произошло возгорание. На одной из открытых площадок предприятия загорелись автомобильные покрышки. Огонь удалось потушить спустя час после вызова пожарных. В результате возгорания никто не пострадал. Подробности рассказали в пресс-службе главного управления МЧС по Ростовской области.

Во время загрузки произошла ошибка.

«На месте работало шесть единиц техники и 20 человек личного состава. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Причину пожара предстоит выяснить дознавателям Госпожнадзора», — начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Ростовской области Марина Абрамченко.

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