МЧС: пожар на Нагибина в Ростове потушен
Несколько часов назад над
Несколько часов назад над
Как оказалось, на проспекте Нагибина на территории бывшего завода «Электроаппарат» произошло возгорание. На одной из открытых площадок предприятия загорелись автомобильные покрышки. Огонь удалось потушить спустя час после вызова пожарных. В результате возгорания никто не пострадал. Подробности рассказали в
«На месте работало шесть единиц техники и 20 человек личного состава. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Причину пожара предстоит выяснить дознавателям Госпожнадзора», — начальник