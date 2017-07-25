Как подрабатывают некоторые полицейские в Кишиневе
Некоторые сотрудники полиции Кишинева решили подзаработать на продаже наркотиков: пока они проходят по делу в качестве подозреваемых, а что им грозит, если их вину признают.
Некоторые сотрудники полиции Кишинева решили подзаработать на продаже наркотиков: пока они проходят по делу в качестве подозреваемых, а что им грозит, если их вину признают.
КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. Двое сотрудников полиции Кишинева задержаны по подозрению в хранении и продаже наркотиков, сообщили в
В ходе следствия установлена причастность офицера розыска при инспекторате полиции столичного сектора Ботаника к продаже психотропных веществ. Под контролем сотрудников правоохранительных органов, у офицера было приобретено за шесть тысяч леев 20 граммов белого порошка.
Как выяснилось, соучастником в продаже наркотиков был еще один сотрудник полиции инспектората сектора Чеканы. Он должен был получить за продажу психотропных веществ общим весом в 80 граммов 80 тысяч леев. Его поймали с поличным в момент получения части указанной суммы.
«Если вина подозреваемых будет доказана, то они рискуют получить от 7 до 15 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью от 2 до 5 лет», — отмечено в сообщении Генинспектората полиции.