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18:03 (мск), источник: Sputnik.md

Как подрабатывают некоторые полицейские в Кишиневе

Некоторые сотрудники полиции Кишинева решили подзаработать на продаже наркотиков: пока они проходят по делу в качестве подозреваемых, а что им грозит, если их вину признают.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. Двое сотрудников полиции Кишинева задержаны по подозрению в хранении и продаже наркотиков, сообщили в пресс-службе Генерального инспектората полиции Молдовы.

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В ходе следствия установлена причастность офицера розыска при инспекторате полиции столичного сектора Ботаника к продаже психотропных веществ. Под контролем сотрудников правоохранительных органов, у офицера было приобретено за шесть тысяч леев 20 граммов белого порошка.

Как выяснилось, соучастником в продаже наркотиков был еще один сотрудник полиции инспектората сектора Чеканы. Он должен был получить за продажу психотропных веществ общим весом в 80 граммов 80 тысяч леев. Его поймали с поличным в момент получения части указанной суммы.

«Если вина подозреваемых будет доказана, то они рискуют получить от 7 до 15 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью от 2 до 5 лет», — отмечено в сообщении Генинспектората полиции.

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