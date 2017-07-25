Как подрабатывают некоторые полицейские в Кишиневе

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. Двое сотрудников полиции Кишинева задержаны по подозрению в хранении и продаже наркотиков, сообщили в пресс-службе Генерального инспектората полиции Молдовы.

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В ходе следствия установлена причастность офицера розыска при инспекторате полиции столичного сектора Ботаника к продаже психотропных веществ. Под контролем сотрудников правоохранительных органов, у офицера было приобретено за шесть тысяч леев 20 граммов белого порошка.

Как выяснилось, соучастником в продаже наркотиков был еще один сотрудник полиции инспектората сектора Чеканы. Он должен был получить за продажу психотропных веществ общим весом в 80 граммов 80 тысяч леев. Его поймали с поличным в момент получения части указанной суммы.