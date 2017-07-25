В столице ограбили ювелирный магазин
Из магазина, расположенного в центре Кишинева, украли драгоценности на сумму более полумиллиона леев.
Из магазина, расположенного в центре Кишинева, украли драгоценности на сумму более полумиллиона леев.
По данным полиции, грабители проникли в магазин вчера вечером через заднюю дверь и украли драгоценности из сейфа.
Тревога включилась сразу, но до прибытия охранников ворам удалось скрыться.
Полиция расследует дело.
В начале марта полиция и прокуратура столицы обезвредили преступную группу, специализирующуюся на контрабанде ювелирных изделий. Представители правоохранительных органов изъяли у них 52 кг ювелирных изделий на сумму 70 миллионов леев.