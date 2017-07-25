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18:01 (мск), источник: Noi.md

В столице ограбили ювелирный магазин

Из магазина, расположенного в центре Кишинева, украли драгоценности на сумму более полумиллиона леев.

Источник: Noi.md

По данным полиции, грабители проникли в магазин вчера вечером через заднюю дверь и украли драгоценности из сейфа.

Тревога включилась сразу, но до прибытия охранников ворам удалось скрыться.

Полиция расследует дело.

В начале марта полиция и прокуратура столицы обезвредили преступную группу, специализирующуюся на контрабанде ювелирных изделий. Представители правоохранительных органов изъяли у них 52 кг ювелирных изделий на сумму 70 миллионов леев.

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