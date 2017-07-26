Концерт группы «Мураками» пройдёт в нижегородском «Рок-баре» 29 сентября

Теперь их музыка решила приобрести новый виток и существовать самостоятельно, порой, кажется, что даже отдельно самой группы. «Наконец-то ребята доверились своей интуиции, вкусу, пристрастиям, рифмам и пошли в отрыв», — говорят критики.

«Дать всем дыма и раствориться в музыкальном неистовстве» — такой план у группы Мураками в этом туре.

«Больше дыма дайте, себя в нем искупайте…» — так поётся в их новой песне. Слова этой и других новых песен пригодятся нижегородским поклонникам группы «Мураками» 29 сентября в Рок-баре.

Концерт начнётся в 19:00.