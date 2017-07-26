Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
Звезды инстаграма: у девушки в купальнике уже 11 млн подписчиков
4 правила оформления проходной гардеробной
Как 36-летняя жена Абрамовича отдыхает в Италии (фото)
Почему отмена роуминга может сделать мобильную связь дороже ФАС дала операторам две недели на отмену роуминга внутри страны
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса
Самые надежные автомобили в Германии: полный список
Большой кроссовер Mazda CX-8: первые фото
СМИ: ведущий Первого канала развёлся с супругой
СМИ: Ходченкова обескуражила Сеть фото в бикини
Смелое фото 39-летней Толкалиной возмутило пользователей Сети
48-летняя дочь миллиардера с размахом отметила свадьбу (фото)
Старшие наследники Максаковой произвели впечатление в Крыму - СМИ
Григорьев-Аполлонов-младший сообщил о смерти жены
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую «амнистию»
Фоторепортажи
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
8Уникальные витрины Могадишо
08:54 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области Mazda врезалась в «ВАЗ»: шестерым потребовалась медпомощь

ЧП произошло в Бутурлиновском районе.

Источник: 36.мвд.рф

Днем во вторник, 25 июля, по селу Козловка ехал 21-летний парень из Бутурлиновки на Mazda-6. По данным МВД, примерно в 13:50 он столкнулся с «ВАЗ-2106». За рулем второй машины был 34-летний местный житель.

ЧП произошло на улице Ленина. От удара иномарка, в которой ехали стразу 5 человек, опрокинулась в левый кювет. На фото с места аварии видно, что у Mazda разрушена передняя часть авто, смят кузов, выбиты стекла. К счастью, никто не погиб.

«В результате ДТП водители автомобилей и четверо пассажиров Mazda (молодые люди 20 и 21 лет, девушки 20 и 28 лет) в травмами различной степени обратились за помощью медиков», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Сейчас полицейские устанавливают все подробности и детали произошедшего.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В аэропорту Воронежа внезапно сменились авиакомпании-лидеры по пунктуальности выполнения рейсов
Россия подготовит «болезненный» для США ответ на санкции
СБ ООН заблокировал заявление по обстрелу посольства РФ в Сирии
Сенат США не поддержал отмену Obamacare
СМИ назвали возможное местонахождение главаря ИГ
Посольство изучит ситуацию со снятием россиянина с рейса Delta
Минобороны России прокомментировало полет Ту-22 над Черным морем
Стал известен город, в котором пройдет Евровидение-2018
Спорт
ЦСКА обыграл греческий АЕК в матче квалификации Лиги чемпионов Долгожданный сухой матч Акинфеева в Лиге чемпионов и первая победа Гончаренко в еврокубках вместе с ЦСКА
Авто
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего» Концептуальный автобус марки ГАЗ, рассчитанный на перевозку 22 пассажиров, очевидцы увидели на дорогах общего пользования
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса Актриса присоединится к Майклу Дугласу и Полу Радду на съемках продолжения «Человека-муравья»
Недвижимость
5 правил быстрого ремонта
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Дачники попали под вторую амнистию
Что происходит на рынке недвижимости Москвы
Леди
5 странных модных трендов, которые стали классикой Над этими модными изобретениями шутили, они подвергались гонениям со стороны общества, Церкви и даже правительств в некоторых странах. Но мода взяла свое.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь