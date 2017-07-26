В Воронежской области Mazda врезалась в «ВАЗ»: шестерым потребовалась медпомощь

Источник: 36.мвд.рф

Днем во вторник, 25 июля, по селу Козловка ехал 21-летний парень из Бутурлиновки на Mazda-6. По данным МВД, примерно в 13:50 он столкнулся с «ВАЗ-2106». За рулем второй машины был 34-летний местный житель.

ЧП произошло на улице Ленина. От удара иномарка, в которой ехали стразу 5 человек, опрокинулась в левый кювет. На фото с места аварии видно, что у Mazda разрушена передняя часть авто, смят кузов, выбиты стекла. К счастью, никто не погиб.

«В результате ДТП водители автомобилей и четверо пассажиров Mazda (молодые люди 20 и 21 лет, девушки 20 и 28 лет) в травмами различной степени обратились за помощью медиков», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.