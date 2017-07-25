Переломом позвонка закончился сеанс тайского массажа для жительницы Екатеринбурга

Мастер, по ее словам, не рассчитала силу и чересчур резко надавила ей на спину. В разгар отпуска Светлана Мельникова буквально прикована к постели. Вставать можно раз в день, и только в корсете. Диагноз врачей — «перелом позвонка». Причем, по словам Светланы, травму она получила во время сеанса массажа в тайском SPA-салоне.

«Был какой-то такой резкий наклон. Такое ощущение, что я сломалась, хруст такой. Она сама испугалась, заойкала. Я поднялась, было очень нехорошо, в голове были неприятные ощущения, спина болела», — вспоминает Светлана Мельникова.

По её мнению, тайская массажистка чересчур резко надавила ей на спину. Этот салон работает в Екатеринбурге уже 11 лет. И прежде, по словам его руководства, подобных ситуаций не возникало. Тем более что всех пациентов до процедуры тщательно опрашивают, чтобы выяснить, какие у них есть противопоказания и жалобы на здоровье. И Светлана, уверяют в салоне, о проблемах со здоровьем их не предупреждала.

«Мы ни в чем не виноваты, я свою вину не признаю. Она была ознакомлена о противопоказаниях, дважды ознакомлена. Ее спрашивали, она сказала, что здорова абсолютно. У здоровых людей такого быть не может», — заявила руководитель тайского SPA-салона Елена Радукина.

Но даже здоровым людям перед походом на массаж лучше посоветоваться с терапевтом, считают медики. «Назначение на массаж делает врач, то есть определяет показания и противопоказания. И когда пациенту делают массаж без показаний, это может иногда приводить к печальным последствиям», — отметил врач-невролог Евгений Иванов. Проверкой обстоятельств случившегося уже занимается полиция.

«Был организован комплекс мероприятий по установлению лиц, причастных к инциденту. Пострадавшая направлена на медосвидетельствование для оценки тяжести вреда здоровью», — сказал старший специалист отделения по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу Евгений Крюков.