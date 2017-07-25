Переломом позвонка закончился сеанс тайского массажа для жительницы Екатеринбурга
Светлана Мельникова получила травму спины во время массажа.
Светлана Мельникова получила травму спины во время массажа.
Мастер, по ее словам, не рассчитала силу и чересчур резко надавила ей на спину. В разгар отпуска Светлана Мельникова буквально прикована к постели. Вставать можно раз в день, и только в корсете. Диагноз врачей — «перелом позвонка». Причем, по словам Светланы, травму она получила во время сеанса массажа в тайском
«Был
По её мнению, тайская массажистка чересчур резко надавила ей на спину. Этот салон работает в Екатеринбурге уже 11 лет. И прежде, по словам его руководства, подобных ситуаций не возникало. Тем более что всех пациентов до процедуры тщательно опрашивают, чтобы выяснить, какие у них есть противопоказания и жалобы на здоровье. И Светлана, уверяют в салоне, о проблемах со здоровьем их не предупреждала.
«Мы ни в чем не виноваты, я свою вину не признаю. Она была ознакомлена о противопоказаниях, дважды ознакомлена. Ее спрашивали, она сказала, что здорова абсолютно. У здоровых людей такого быть не может», — заявила руководитель тайского
Но даже здоровым людям перед походом на массаж лучше посоветоваться с терапевтом, считают медики. «Назначение на массаж делает врач, то есть определяет показания и противопоказания. И когда пациенту делают массаж без показаний, это может иногда приводить к печальным последствиям», — отметил
«Был организован комплекс мероприятий по установлению лиц, причастных к инциденту. Пострадавшая направлена на медосвидетельствование для оценки тяжести вреда здоровью», — сказал старший специалист отделения по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу Евгений Крюков.
В дальнейшем Светлана намерена через суд добиваться от руководства салона компенсации лечения и морального вреда. Врачи уже сказали, что ближайший месяц ей придётся провести в постели, а на полное восстановление уйдет почти год.