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25 июля, источник: РИА Новости

Против подозреваемого в краже посылок в Ростове-на-Дону завели дело

КРАСНОДАР, 25 июл — РИА Новости. Уголовное дело по статье «кража» возбуждено в Ростове-на-Дону против курьера, подозреваемого в похищении посылок и бандеролей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Ростовской области.

Источник: РИА Новости
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Почта России нашла подозреваемого в хищении посылок в Ростовской области

Ранее в соцсетях появился видеоролик, демонстрирующий гору вскрытых посылок Почты России на берегу реки.

По факту появившейся в интернете информации правоохранители Ростова-на-Дону организовали проверку.

«Полицейские установили, что курьер одного из почтовых отделений, расположенных в Советском районе города, во время разгрузки в сортировочном центре похитил посылки и бандероли. Затем, вскрыв упаковки, которые он выбросил в прибрежных зарослях, мужчина спрятал содержимое посылок в багажнике автомобиля своего знакомого», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские в ходе обыска изъяли похищенное.

По словам подозреваемого, хищение он совершил «в целях личного обогащения».

Как добавили в ведомстве, в настоящее время в отношении 30-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Кроме того, правоохранители намерены установить, не совершал ли подозреваемый аналогичные хищения ранее.

Комментарии
1
Олег А Фарафонов
идеальное преступление :)
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