Против подозреваемого в краже посылок в Ростове-на-Дону завели дело
КРАСНОДАР, 25 июл — РИА Новости. Уголовное дело по статье «кража» возбуждено в
КРАСНОДАР, 25 июл — РИА Новости. Уголовное дело по статье «кража» возбуждено в
Ранее в соцсетях появился видеоролик, демонстрирующий гору вскрытых посылок Почты России на берегу реки.
По факту появившейся в интернете информации правоохранители
«Полицейские установили, что курьер одного из почтовых отделений, расположенных в Советском районе города, во время разгрузки в сортировочном центре похитил посылки и бандероли. Затем, вскрыв упаковки, которые он выбросил в прибрежных зарослях, мужчина спрятал содержимое посылок в багажнике автомобиля своего знакомого», — говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские в ходе обыска изъяли похищенное.
Как добавили в ведомстве, в настоящее время в отношении 30-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Кроме того, правоохранители намерены установить, не совершал ли подозреваемый аналогичные хищения ранее.