Против подозреваемого в краже посылок в Ростове-на-Дону завели дело

«Полицейские установили, что курьер одного из почтовых отделений, расположенных в Советском районе города, во время разгрузки в сортировочном центре похитил посылки и бандероли. Затем, вскрыв упаковки, которые он выбросил в прибрежных зарослях, мужчина спрятал содержимое посылок в багажнике автомобиля своего знакомого», — говорится в сообщении.