В Швейцарии арестован напавший на людей с бензопилой
Москва. 25 июля. INTERFAX.RU — Полиция Швейцарии арестовала мужчину, совершившего нападение с бензопилой на людей в городе Шаффхаузене, сообщила во вторник британская телерадиокомпания
Москва. 25 июля. INTERFAX.RU — Полиция Швейцарии арестовала мужчину, совершившего нападение с бензопилой на людей в городе Шаффхаузене, сообщила во вторник британская телерадиокомпания
Согласно данным полиции, 50-летний Франц Врусис был арестован в городе Тальвиль, примерно в 60 км от места, где было совершено нападение.
В операции по поиску и захвату приняли участие более 100 швейцарских и немецких представителей правоохранительных органов.
Накануне в результате нападения Врисуса пять человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии.