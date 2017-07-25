В Швейцарии арестован напавший на людей с бензопилой

Источник: Reuters

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Согласно данным полиции, 50-летний Франц Врусис был арестован в городе Тальвиль, примерно в 60 км от места, где было совершено нападение.

В операции по поиску и захвату приняли участие более 100 швейцарских и немецких представителей правоохранительных органов.