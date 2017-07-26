Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Савченко за 20 секунд матом описала ситуацию на Украине
Что происходит на рынке недвижимости Москвы
Голубкина рассталась с сыном Ливанова (фото)
Почему отмена роуминга может сделать мобильную связь дороже ФАС дала операторам две недели на отмену роуминга внутри страны
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
Умер 88-летний Клод Риш
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч
Toyota за 500 тысяч евро: онлайн из Испании
СМИ: Ходченкова обескуражила Сеть фото в бикини
В Киеве о потерях после "адской" ночи в Донбассе
Смелое фото 39-летней Толкалиной возмутило пользователей Сети
48-летняя дочь миллиардера с размахом отметила свадьбу (фото)
Григорьев-Аполлонов-младший сообщил о смерти жены – СМИ
33-летняя Зара решилась на смену образа - СМИ
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую «амнистию»
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
25Юбилей Харрисона Форда
03:09 (мск), источник: PrimaMedia.ru

В Приморье дожди смыли в реку жилой дом

Жители Кавалерово опасаются, что следующий выход реки из берегов уничтожит главную дорогу села.

Во время загрузки произошла ошибка.

Владивосток, 26 июля, PrimaMedia.

Сильный проливной дождь, прошедший в Приморье с 20 по 21 июля, принес много разрушений: размыл дороги, уничтожил огороды, подтопил дома и целые микрорайоны в населенных пунктах. Некоторым приморцам повезло еще меньше: разлившаяся река в Кавалерово обрушила с берега частный дом, который восстановлению теперь не подлежит. Местные жители опасаются, что очередной паводок оставит их село без основной дороги, сообщает ИА PrimaMedia.

Смытый в реку дом находился на улице Гоголя, почти на краю берега реки Зеркальной. О произошедшем рассказывает дочь собственницы ныне несуществующего здания:

— Дом сильно подмыло еще во время тайфуна «Лайонрок», он буквально повис на берегу. Мы получили сертификат, по нему мама купила новую квартиру в Кавалерово, недавно туда заехала, так что смытый дом уже пустовал, там оставались лишь какие-то вещи. Но это было мамино родовое гнездо, и когда река подсохла, мы надеялись, что сможем все-таки в него вернуться. Но приехавшие на осмотр места глава района Гавриков и его заместитель Шпиль сказали, что им выгодней выдать жителям домов у реки сертификаты, чем отвести реку.

На сегодня сертификаты из пяти семей, чьи дома по улице Гоголя пострадали в тайфун, получили только две, добавляет женщина.

Как она отмечает, во время сильного июльского дождя уровень воды в реке долго оставался небольшим.

— Еще в 06.00 воды в реке было немного, но откуда-то внезапно она начала прибывать. Есть подозрение, что ее спустили из дамбы в соседнем поселке Фабричном. За 20 минут уровень поднялся на несколько метров. Уплыл наш зарытый на два метра под землю колодец. Конечно же, не выдержал и наш домик, который висел на краю. Он полностью упал в реку и поплыл, на берегу осталась только половина фундамента. Смыло нашу новую картошку, смыло картошку маминой сестры, проживающей в соседнем доме (до него осталось пять метров). Подмыло и остальные дома, — перечисляет разрушения собеседница агентства.

Сейчас на опасном участке у реки остается около десятка жилых домов и всем им грозит обрушение в реку.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Гора Сестра: древний страж Золотой долины Приморья
Конгресс США принял законопроект о санкциях против России
Трамп: Присутствие РФ в Сирии - следствие ошибок команды Обамы
Самолеты ВВС США и Великобритании провели разведку у границ РФ
Акинфеев впервые за 11 лет не пропустил в матче Лиги чемпионов
На подозреваемого в краже посылок в Ростове-на-Дону завели дело
Минобороны России прокомментировало полет Ту-22 над Черным морем
Задержанную в Турции шестилетнюю россиянку выпустили из страны
Спорт
ЦСКА обыграл греческий АЕК в матче квалификации Лиги чемпионов Долгожданный сухой матч Акинфеева в Лиге чемпионов и первая победа Гончаренко в еврокубках вместе с ЦСКА
Авто
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего» Концептуальный автобус марки ГАЗ, рассчитанный на перевозку 22 пассажиров, очевидцы увидели на дорогах общего пользования
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса Актриса присоединится к Майклу Дугласу и Полу Радду на съемках продолжения «Человека-муравья»
Недвижимость
5 правил быстрого ремонта
10 интересных идей для фартука на кухне
Покупателей жилья защитит новый закон
В Петербурге 30 многодетных семей не могут въехать в новый дом
Леди
5 странных модных трендов, которые стали классикой Над этими модными изобретениями шутили, они подвергались гонениям со стороны общества, Церкви и даже правительств в некоторых странах. Но мода взяла свое.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь