В Приморье дожди смыли в реку жилой дом
Жители Кавалерово опасаются, что следующий выход реки из берегов уничтожит главную дорогу села.
Жители Кавалерово опасаются, что следующий выход реки из берегов уничтожит главную дорогу села.
Владивосток, 26 июля, PrimaMedia.
Сильный проливной дождь, прошедший в Приморье с 20 по 21 июля, принес много разрушений: размыл дороги, уничтожил огороды, подтопил дома и целые микрорайоны в населенных пунктах. Некоторым приморцам повезло еще меньше: разлившаяся река в Кавалерово обрушила с берега частный дом, который восстановлению теперь не подлежит. Местные жители опасаются, что очередной паводок оставит их село без основной дороги, сообщает ИА PrimaMedia.
Смытый в реку дом находился на улице Гоголя, почти на краю берега реки Зеркальной. О произошедшем рассказывает дочь собственницы ныне несуществующего здания:
— Дом сильно подмыло еще во время тайфуна «Лайонрок», он буквально повис на берегу. Мы получили сертификат, по нему мама купила новую квартиру в Кавалерово, недавно туда заехала, так что смытый дом уже пустовал, там оставались лишь
На сегодня сертификаты из пяти семей, чьи дома по улице Гоголя пострадали в тайфун, получили только две, добавляет женщина.
Как она отмечает, во время сильного июльского дождя уровень воды в реке долго оставался небольшим.
— Еще в 06.00 воды в реке было немного, но
Сейчас на опасном участке у реки остается около десятка жилых домов и всем им грозит обрушение в реку.