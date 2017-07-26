В Приморье дожди смыли в реку жилой дом

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Владивосток, 26 июля, PrimaMedia.

Сильный проливной дождь, прошедший в Приморье с 20 по 21 июля, принес много разрушений: размыл дороги, уничтожил огороды, подтопил дома и целые микрорайоны в населенных пунктах. Некоторым приморцам повезло еще меньше: разлившаяся река в Кавалерово обрушила с берега частный дом, который восстановлению теперь не подлежит. Местные жители опасаются, что очередной паводок оставит их село без основной дороги, сообщает ИА PrimaMedia.

Смытый в реку дом находился на улице Гоголя, почти на краю берега реки Зеркальной. О произошедшем рассказывает дочь собственницы ныне несуществующего здания:

— Дом сильно подмыло еще во время тайфуна «Лайонрок», он буквально повис на берегу. Мы получили сертификат, по нему мама купила новую квартиру в Кавалерово, недавно туда заехала, так что смытый дом уже пустовал, там оставались лишь какие-то вещи. Но это было мамино родовое гнездо, и когда река подсохла, мы надеялись, что сможем все-таки в него вернуться. Но приехавшие на осмотр места глава района Гавриков и его заместитель Шпиль сказали, что им выгодней выдать жителям домов у реки сертификаты, чем отвести реку.

На сегодня сертификаты из пяти семей, чьи дома по улице Гоголя пострадали в тайфун, получили только две, добавляет женщина.

Как она отмечает, во время сильного июльского дождя уровень воды в реке долго оставался небольшим.

— Еще в 06.00 воды в реке было немного, но откуда-то внезапно она начала прибывать. Есть подозрение, что ее спустили из дамбы в соседнем поселке Фабричном. За 20 минут уровень поднялся на несколько метров. Уплыл наш зарытый на два метра под землю колодец. Конечно же, не выдержал и наш домик, который висел на краю. Он полностью упал в реку и поплыл, на берегу осталась только половина фундамента. Смыло нашу новую картошку, смыло картошку маминой сестры, проживающей в соседнем доме (до него осталось пять метров). Подмыло и остальные дома, — перечисляет разрушения собеседница агентства.