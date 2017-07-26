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04:13 (мск), источник: Губерния онлайн

За продажу «шпионской техники» хабаровчанина приговорили к штрафу

Железнодорожный районный суд Хабаровска признал жителя краевой столицы виновным в торговле «шпионской техникой».

Ранее у фигуранта нашли 10 миниатюрных камер, которые, по заключению экспертов, позволяют вести скрытое видеонаблюдение и незаконно собирать информацию.

Напомним, что одну из видеокамер хабаровчанин пытался продать через Интернет за тысячу рублей. Объявление увидели оперативники, и через несколько дней мужчину задержали во время контрольной закупки.

За незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, хабаровчанина приговорили к штрафу в 50 тысяч рублей. Решение суда в законную силу еще не вступило, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на информацию УФСБ России по ВВО.

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