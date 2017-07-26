За продажу «шпионской техники» хабаровчанина приговорили к штрафу
Железнодорожный районный суд Хабаровска признал жителя краевой столицы виновным в торговле «шпионской техникой».
Железнодорожный районный суд Хабаровска признал жителя краевой столицы виновным в торговле «шпионской техникой».
Ранее у фигуранта нашли 10 миниатюрных камер, которые, по заключению экспертов, позволяют вести скрытое видеонаблюдение и незаконно собирать информацию.
Напомним, что одну из видеокамер хабаровчанин пытался продать через Интернет за тысячу рублей. Объявление увидели оперативники, и через несколько дней мужчину задержали во время контрольной закупки.
За незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, хабаровчанина приговорили к штрафу в 50 тысяч рублей. Решение суда в законную силу еще не вступило, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на информацию УФСБ России по ВВО.