За продажу «шпионской техники» хабаровчанина приговорили к штрафу

Ранее у фигуранта нашли 10 миниатюрных камер, которые, по заключению экспертов, позволяют вести скрытое видеонаблюдение и незаконно собирать информацию.

Напомним, что одну из видеокамер хабаровчанин пытался продать через Интернет за тысячу рублей. Объявление увидели оперативники, и через несколько дней мужчину задержали во время контрольной закупки.