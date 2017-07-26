Хабаровские спасатели расчищают русла рек в Уссурийске
Всего им предстоит «пройти» почти два километра, чтобы предотвратить заторы.
Всего им предстоит «пройти» почти два километра, чтобы предотвратить заторы.
Сотрудники Амурского спасательного центра МЧС России, прибывшие в Приморье на помощь в ликвидации последствий подтоплений, вызванных в регионе ливневыми дождями. Они работают на расчистке русел ближайших рек.
Фронт работ 25 июля определила спасателям комиссия по чрезвычайным ситуациям при администрации Уссурийска. Подмоге из Хабаровска досталось пять участков работы: расчистка русел рек в районе сел Воздвиженка, Пуциловка, Раковка, Борисовка и Корсаковка.
«Спасатели Амурского спасательного центра имеют колоссальный опыт работы в условиях чрезвычайной ситуации. Этот опыт складывался не только на учениях и тренировках. Вот уже, который год спасатели этого подразделения приходят на помощь пережившим воздействие стихийных бедствий субъектам. Более того, в Приморском крае спасатели Амурского спасательного центра уже неоднократно оказывали помощь жителям и коллегам в деле борьбы со стихией, своими действиями завоевав заслуженное уважение и доверие», — рассказали в
Всего сотрудникам Амурского спасательного центра предстоит очистить 1800 метров русел рек, провести берегоукрепительные работы на опасных участках, расчистить водопропускные трубы и ручьи. Это превентивные меры, чтобы снизить вероятность заторов на этих участках при прохождении «большой воды».
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», группировка из 50 сотрудников спасательного центра отправилась из дальневосточной столицы, а Приморье 24 июля. Направить в Приморье дополнительные силы спасателей распорядился глава МЧС России Владимир Пучков. Сейчас от паводков