Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Савченко за 20 секунд матом описала ситуацию на Украине
Путин назвал свой псевдоним времен разведшколы
14-летняя дочка Крутого поразила всех красотой на Ибице (фото)
Что нужно знать о новых нормах провоза багажаКаких изменений ждать путешественникам в сентябре
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
Умер 88-летний Клод Риш
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч
Toyota за 500 тысяч евро: онлайн из Испании
Пушков сказал, что будет, если Трамп согласится на санкции – СМИ
В Украине о гибели отряда в Донбассе: Адская ночь
Смелое фото 39-летней Толкалиной возмутило пользователей Сети
48-летняя дочь миллиардера с размахом отметила свадьбу (фото)
Григорьев-Аполлонов-младший сообщил о смерти жены – СМИ
33-летняя Зара решилась на смену образа - СМИ
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую «амнистию»
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
25Юбилей Харрисона Форда
03:54 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровские спасатели расчищают русла рек в Уссурийске

Всего им предстоит «пройти» почти два километра, чтобы предотвратить заторы.

Сотрудники Амурского спасательного центра МЧС России, прибывшие в Приморье на помощь в ликвидации последствий подтоплений, вызванных в регионе ливневыми дождями. Они работают на расчистке русел ближайших рек.

Фронт работ 25 июля определила спасателям комиссия по чрезвычайным ситуациям при администрации Уссурийска. Подмоге из Хабаровска досталось пять участков работы: расчистка русел рек в районе сел Воздвиженка, Пуциловка, Раковка, Борисовка и Корсаковка.

«Спасатели Амурского спасательного центра имеют колоссальный опыт работы в условиях чрезвычайной ситуации. Этот опыт складывался не только на учениях и тренировках. Вот уже, который год спасатели этого подразделения приходят на помощь пережившим воздействие стихийных бедствий субъектам. Более того, в Приморском крае спасатели Амурского спасательного центра уже неоднократно оказывали помощь жителям и коллегам в деле борьбы со стихией, своими действиями завоевав заслуженное уважение и доверие», — рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Приморью.

Всего сотрудникам Амурского спасательного центра предстоит очистить 1800 метров русел рек, провести берегоукрепительные работы на опасных участках, расчистить водопропускные трубы и ручьи. Это превентивные меры, чтобы снизить вероятность заторов на этих участках при прохождении «большой воды».

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», группировка из 50 сотрудников спасательного центра отправилась из дальневосточной столицы, а Приморье 24 июля. Направить в Приморье дополнительные силы спасателей распорядился глава МЧС России Владимир Пучков. Сейчас от паводков из-за ливней в крае пострадали некоторые населённые пункты Уссурийского городского округа, Яковлевского и Октябрьского районов. Последствия выпадения большого количества осадков удалось минимизировать.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Конгресс США принял законопроект о санкциях против России
Трамп: Присутствие РФ в Сирии - следствие ошибок команды Обамы
Самолеты ВВС США и Великобритании провели разведку у границ РФ
Акинфеев впервые за 11 лет не пропустил в матче Лиги чемпионов
На подозреваемого в краже посылок в Ростове-на-Дону завели дело
Минобороны России прокомментировало полет Ту-22 над Черным морем
Задержанную в Турции шестилетнюю россиянку выпустили из страны
Спорт
ЦСКА обыграл греческий АЕК в матче квалификации Лиги чемпионов Долгожданный сухой матч Акинфеева в Лиге чемпионов и первая победа Гончаренко в еврокубках вместе с ЦСКА
Авто
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего» Концептуальный автобус марки ГАЗ, рассчитанный на перевозку 22 пассажиров, очевидцы увидели на дорогах общего пользования
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса Актриса присоединится к Майклу Дугласу и Полу Радду на съемках продолжения «Человека-муравья»
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Дачники попали под вторую амнистию
Покупателей жилья защитит новый закон
«Горбушкин двор» застроят жилыми домами
Леди
5 странных модных трендов, которые стали классикой Над этими модными изобретениями шутили, они подвергались гонениям со стороны общества, Церкви и даже правительств в некоторых странах. Но мода взяла свое.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь