Хабаровские спасатели расчищают русла рек в Уссурийске

Сотрудники Амурского спасательного центра МЧС России, прибывшие в Приморье на помощь в ликвидации последствий подтоплений, вызванных в регионе ливневыми дождями. Они работают на расчистке русел ближайших рек.

Фронт работ 25 июля определила спасателям комиссия по чрезвычайным ситуациям при администрации Уссурийска. Подмоге из Хабаровска досталось пять участков работы: расчистка русел рек в районе сел Воздвиженка, Пуциловка, Раковка, Борисовка и Корсаковка.

«Спасатели Амурского спасательного центра имеют колоссальный опыт работы в условиях чрезвычайной ситуации. Этот опыт складывался не только на учениях и тренировках. Вот уже, который год спасатели этого подразделения приходят на помощь пережившим воздействие стихийных бедствий субъектам. Более того, в Приморском крае спасатели Амурского спасательного центра уже неоднократно оказывали помощь жителям и коллегам в деле борьбы со стихией, своими действиями завоевав заслуженное уважение и доверие», — рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Приморью.

Всего сотрудникам Амурского спасательного центра предстоит очистить 1800 метров русел рек, провести берегоукрепительные работы на опасных участках, расчистить водопропускные трубы и ручьи. Это превентивные меры, чтобы снизить вероятность заторов на этих участках при прохождении «большой воды».