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03:49 (мск), источник: VLADNEWS

Страшная авария унесла жизни двух мотоциклистов из Приморья

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.

Источник: VLADNEWS

Серьезная авария произошла в Приморье, сообщает корреспондент РА VladNews.

Инцидент случился в районе аэропортовской трассы в Артеме. По предварительным данным, один из мотоциклистов столкнулся со вторым участником движения. От удара оба водителя вылетели из транспортных средств на трассу. Мотоциклисты скончались на месте аварии.

Сейчас на данном участке трассы работают сотрудники ДПС. Мотоциклы погрузили на эвакуатор. Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.

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